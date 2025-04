Hochrangige Ukraine-Delegation bei Gesprächen in London

LONDON (dpa-AFX) - In London ist eine ukrainische Delegation zu Beratungen mit westlichen Verbündeten über ein Ende des russischen Angriffskrieges eingetroffen. "Der Weg zum Frieden ist nicht einfach, aber die Ukraine war und bleibt den Friedensbemühungen verpflichtet", schrieb der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, nach der Ankunft bei Telegram. Er werde von Außenminister Andrij Sybiha und Verteidigungsminister Rustem Umjerow begleitet.

Jermak betonte, dass "wie in Paris vereinbart", Sondierungen mit US-amerikanischen und europäischen Vertretern geplant seien. Zuvor war bekanntgeworden, dass ein Treffen auf Außenministerebene verschoben wurde. Stattdessen sollen Gespräche nur auf Beraterebene stattfinden, hieß es. Insbesondere das Fernbleiben von US-Außenminister Marco Rubio dämpft nun die Erwartungen an den Termin in London.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha