Original-Research: RedFish LongTerm Capital S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

RedFish LongTerm Capital S.p.A. (RFLTC) ist eine wachstumsorientierte Industrieholding mit Fokus auf langfristige Beteiligungen an italienischen mittelständischen Unternehmen. Die Gesellschaft verfolgt einen aktiven, operativ geprägten Investmentansatz und adressiert strukturelle Marktchancen in einem stark fragmentierten KMU-Umfeld. Im Zentrum der Strategie stehen gezielte Akquisitionen, operative Skalierung sowie die Erschließung strategischer Synergien innerhalb des Beteiligungsportfolios. Im Geschäftsjahr 2024 setzte RFLTC ihre strategische Entwicklungsagenda konsequent um. Die Holding hat ihre Konzernstruktur weiter vereinfacht, unter anderem durch die Verschmelzung von Tochtergesellschaften zur Effizienzsteigerung und zur Verkürzung der Beteiligungsketten. Zusätzlich wurde die Eigentümerstruktur innerhalb der Beteiligungen durch Rückkäufe von Minderheitsanteilen bereinigt, wodurch die Kontrolle in zentralen Portfoliogesellschaften konsolidiert werden konnte. Parallel dazu wurde das Portfolio gezielt durch Add-on-Akquisitionen ausgebaut. Diese strategischen Erweiterungen dienen der vertikalen und horizontalen Integration innerhalb bestehender Plattformen und zielen auf die Hebung operativer Synergien sowie die Stärkung der Marktposition in den adressierten Industrien. Der Fokus liegt dabei auf Bereichen mit hoher Spezialisierung wie Bahntechnik, Luftfahrt, Energieinfrastruktur, Medizintechnik und digitale Fertigung. Die Investitionstätigkeit wurde durch eine Kapitalerhöhung flankiert, die gezielt institutionellen Investoren offenstand und mit einem Bonus-Share-Programm verknüpft war. Diese Maßnahme diente der Finanzierung größerer Beteiligungsausweitungen und der Flexibilisierung der Kapitalstruktur im Hinblick auf künftige Wachstumsprojekte. Im Rahmen der aktuellen Analyse wurde die Bewertung von RFLTC auf Basis eines Sum-of-the-Parts-Modells vorgenommen. Dabei haben wir für sämtliche Portfoliounternehmen marktübliche EV/EBITDA-Multiples herangezogen, die auf anerkannten Bewertungsstandards basieren. Wir haben den Net Asset Value (NAV) des Portfolios mit 91,5 Mio.EUR bestimmt. Nach Abzug der Nettofinanzverbindlichkeiten (14,4 Mio.EUR), der Bewertung von Optionsprogrammen und Warrants sowie diskontierter Holding-Kosten ergibt sich ein fairer Unternehmenswert von 76,5 Mio.EUR, was einem fairen Wert von 2,82EUR je Aktie entspricht. Im Vergleich zum aktuellen Börsenkurs ergibt sich daraus ein substantieller Bewertungsabschlag und ein signifikantes Upside-potenzial.