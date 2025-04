Tote in Ukraine bei russischem Angriff - Gespräche in London

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew/Moskau/London (Reuters) - In der Ukraine sind bei einem großangelegten russischen Angriff in der Nacht zu Mittwoch nach ukrainischen Angaben zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden.

Allein in der Stadt Marhanez in der Region Dnipropetrowsk kamen neun Menschen ums Leben. Eine russische Drohne habe einen Bus getroffen, mit dem Menschen am frühen Morgen auf dem Weg zur Arbeit gewesen seien, teilten die Behörden mit. Mehr als 40 Menschen seien verletzt worden, erklärte der Gouverneur von Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak. Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben 67 von insgesamt 134 russischen Drohnen abgefangen und zerstört. 47 weitere Drohnen seien durch Störsender umgeleitet worden. In sechs ukrainischen Regionen sei durch die Angriffe Schaden entstanden. In London traf die ukrainische Delegation ein, um mit Vertretern führender europäischer Staaten und der USA über Lösungen für eine Beendigung des Krieges zu beraten. Für die USA nimmt nach der kurzfristigen Absage von Außenminister Marco Rubio der Ukraine-Gesandte Keith Kellogg teil. Ob dies bedeutet, dass die USA ihre Erwartungen an die Gespräche gesenkt haben, war zunächst nicht klar.

Der großangelegte russischen Drohnenangriff galt nach ukrainischen Angaben dem Osten, Süden und Zentrum des Landes. Zivile Infrastruktur und Unternehmen seien beschädigt worden. Das genaue Ausmaß sei noch nicht bekannt. In Poltawa im Zentrum der Ukraine brachen den Rettungskräften zufolge mehrere Brände aus. Wohngebäude, Firmengelände, Lagerhallen und Garagen seien beschädigt worden.

Bei Angriffen auf die zivile Infrastruktur in den Vororten von Odessa am Schwarzen Meer seien zwei Menschen verletzt worden, erklärte Oleh Kiper, der Gouverneur der gleichnamigen Region im Süden der Ukraine, auf Telegram. In der ebenfalls im Süden gelegenen Region Cherson wurde Gouverneur Olexandr Prokudin zufolge eine Energieanlage zerstört. "Unser Militär hat die ganze Nacht gekämpft, um die feindlichen Angriffe abzuwehren. Am Morgen gelang es den Russen jedoch, die Energieanlage zu zerstören."

In Charkiw, der im Nordosten gelegenen zweitgrößten Stadt der Ukraine, seien infolge eines russischen Drohnenangriffs großflächige Brände ausgebrochen, teilte Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mit. Aus der Region Kiew gab es zunächst keine Berichte über mögliche Schäden.

UKRAINE: WOLLEN ÜBER BEDINGUNGSLOSE WAFFENRUHE SPRECHEN

Die Ukraine will in London mit Vertretern führender europäischer Staaten und der USA über Möglichkeiten sprechen, wie man eine "vollständige und bedingungslose Waffenruhe" erreichen könnte. Dies sei der erste Schritt in Richtung Frieden, sagte Andrij Jermak, der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, bei seiner Ankunft in der britischen Hauptstadt. Der Weg zum Frieden sei nicht einfach, aber die Ukraine habe sich in der Vergangenheit für die Friedensbemühungen eingesetzt und werde dies auch weiterhin tun.

Die Beratungen in London sind die Fortsetzung der Gespräche in Paris in der vergangenen Woche. Nach deren Beendigung hatte Rubio gedroht, die USA könnten ihre Bemühungen um einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine aufgeben, sollte es nicht rasch klare Anzeichen für eine mögliche Einigung geben.

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag erklärt, er hoffe, dass Russland und die Ukraine noch in dieser Woche eine Einigung zur Beendigung des Konflikts erzielen würden. Doch angesichts der noch bestehenden erheblichen Lücken hielten nur wenige Diplomaten dies für realistisch. Trump hatte im Wahlkampf zudem erklärt, er könne den Krieg, der mit der großangelegten russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 begonnen hat, binnen 24 Stunden beenden.

