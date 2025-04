Habeck stellt neue Konjunkturprognose vor - erneut kein Wachstum

BERLIN (dpa-AFX) - Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellt am Donnerstag (13.15 Uhr) in Berlin die neue Konjunkturprognose vor. Erwartet wird, dass die geschäftsführende Regierung die Prognose erneut senkt. Wie es aus Regierungskreisen hieß, erwartet sie für 2025 eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland. Im Januar hatte die Regierung noch mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet.

Schon da hatte Habeck bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts die Wachstumserwartungen für 2025 nach unten geschraubt. Im vergangenen Herbst hatte die Regierung noch ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent prognostiziert.

Die deutsche Wirtschaft steckt nach bereits zwei Rezessionsjahren in Folge in der Krise fest. Auch für 2026 wird nur ein kleines Wachstum erwartet. Für große Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung sorgt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump./hoe/DP/jha