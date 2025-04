Ifo-Geschäftsklima steigt trotz US-Zollpolitik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich trotz der Unsicherheit wegen der US-Zollpolitik leicht verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im April um 0,2 Punkte auf 86,9 Punkte, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 85,2 Punkte erwartet. Allerdings zeigte die Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen, dass sich die Erwartungen an künftige Geschäfte leicht eingetrübt haben, wenngleich weniger als gedacht.

"Die Unsicherheit unter den Unternehmen hat zugenommen", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Umfrageergebnis. Die deutsche Wirtschaft würden sich auf Turbulenzen einstellen. Die aktuelle Lage wurden von den befragten Firmen hingegen besser eingeschätzt.

Wie das Ifo-Institut weiter mitteilte, hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor verbessert. Die Unternehmen zeigten sich zufriedener mit den laufenden Geschäften, während die Erwartungen "leicht skeptisch" bleiben. In den Industriebetrieben hat sich die Stimmung nach dem starken Anstieg im Vormonat hingegen eingetrübt./jkr/jsl/mis