Iran will auch mit europäischen Staaten über Atomprogramm verhandeln

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Der Iran will auch mit Frankreich, Deutschland und Großbritannien über sein umstrittenes Atomprogramm verhandeln.

Er sei bereit, zu Gesprächen in die drei Länder zu reisen, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Donnerstag. Derzeit verhandeln die USA mit der Islamischen Republik. Die drei europäischen Staaten, auch bekannt als E3, hatten vergangenen Dezember erklärt, sie seien bereit, alle internationalen Sanktionen gegen den Iran aufzuheben, um das Land am Bau einer Atomwaffe zu hindern.

"Ich schlage erneut die Diplomatie vor. Nach meinen jüngsten Konsultationen in Moskau und Peking bin ich bereit, mit Besuchen in Paris, Berlin und London den ersten Schritt zu tun", schrieb der Minister auf X."Der Ball liegt nun im Feld der E3." Die USA und der Iran haben bei ihren Verhandlungen Fortschritte erzielt und wollen nun Experten mit der Ausarbeitung eines Entwurfs für ein Abkommen beauftragen. Die USA wollen mit den Verhandlungen verhindern, dass das Land Uran anreichert und Atombomben entwickelt. Die Regierung in Teheran weist dies zurück.

(Bericht von Elwely Elwelly, geschrieben von Hans Busemann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)