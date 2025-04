Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump/Friedensbemühungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump/Friedensbemühungen:

"Der von der amerikanischen Regierung vorgelegte Plan für die Beendigung des Kriegs in der Ukraine ist eine Totgeburt. (.) Gäbe Donald Trump die Anstrengungen zur Beendigung der Kämpfe tatsächlich auf, verlöre Moskau überhaupt nichts. Selbst wenn in diesem Fall nichts aus der vom Kreml gewünschten Normalisierung der Beziehungen zu Washington würde, stünde Putin besser als zuvor da. Denn die fast ausschließlich zulasten der Ukraine gehenden amerikanischen Vorschläge machen deutlich, dass Kiew seinen bisher mächtigsten Verbündeten so gut wie verloren hat. Die Risse im westlichen Bündnis werden durch diese Vorgänge noch tiefer werden. Und - auch das ist aus Putins Sicht ein Gewinn - Trump unterminiert die Autorität der USA, indem er zeigt, wie leicht er sich an der Nase herumführen lässt."/DP/jha