EQS-News: DEAG erzielt neues Umsatzniveau in Transformationsjahr 2024 – Strategische Investitionen und starker Jahresauftakt schaffen Basis für zukünftiges nachhaltiges Wachstum

DEAG erzielt neues Umsatzniveau in Transformationsjahr 2024 – Strategische Investitionen und starker Jahresauftakt schaffen Basis für zukünftiges nachhaltiges Wachstum



Corporate News

DEAG erzielt neues Umsatzniveau in Transformationsjahr 2024 – Strategische Investitionen und starker Jahresauftakt schaffen Basis für zukünftiges nachhaltiges Wachstum

Umsatz steigt um rund 18 % auf neuen Höchstwert von rund 370 Mio. Euro

EBITDA in Höhe von 14,4 Mio. Euro durch strategische Zukunftsinvestitionen und einmalige Sondereffekte temporär belastet

Internationale Expansion und M&A-Kurs erfolgreich fortgesetzt

Ticketing weiter auf Wachstumskurs mit konzernweit über 11 Mio. verkauften Tickets

Zum Stichtag bereits rund 4 Mio. Tickets für 2025 verkauft und rund 150 Mio. Euro Umsatz gesichert

Starke Ergebnissteigerung bei moderatem Umsatzanstieg in 2025 erwartet

Berlin, 25. April 2025 – Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) blickt auf ein durchwachsenes Geschäftsjahr 2024 zurück, das einerseits von einem neuen Umsatzhöchststand geprägt war, aber auch von gezielten, überdurchschnittlich hohen strategischen Investitionen in künftiges Wachstum. Mit einem Umsatzplus von rund 18 % auf rund 370 Mio. Euro (Vj. 313,5 Mio. Euro) erzielte die DEAG den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte. Aufgrund gezielter Zukunftsinvestitionen wurde ein temporärer Rückgang des operativen Ergebnisses für das Berichtsjahr in Kauf genommen. Im vierten Quartal 2024 konnte der Umsatz um rund 17 % im Vergleich zum Vorjahr auf rund 117 Mio. Euro gesteigert werden, vor allem durch ein starkes Weihnachtsgeschäft. Mit hohen Vorverkäufen für Live-Events in 2025 wurde ein gutes Fundament für die nachhaltige, erfolgreiche Geschäftsentwicklung der DEAG gelegt. Zum Bilanzstichtag hatte die DEAG bereits rund 4 Mio. Tickets für Events verkauft, die in 2025 stattfinden. Damit hat die DEAG eine neue Bestmarke für die Vorverkaufszahlen eines Folgejahres erreicht, mit der eine hohe Visibilität und Planbarkeit für 2025 einhergeht. Der dadurch bereits fixierte Umsatz liegt bei rd. 150 Mio. Euro und übertrifft damit ebenfalls deutlich den bisherigen Spitzenwert von 129 Mio. Euro aus 2021 für 2022, dem bisher erfolgreichsten Geschäftsjahr der DEAG.

Ein stark wachsender Anteil der Ticketverkäufe wird bereits über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen abgewickelt. Im Geschäftsjahr 2024 konnte die DEAG die Zahl der verkauften Tickets planmäßig auf mehr als 11 Mio. steigern, nach über 10 Mio. Tickets in 2023. Für das Geschäftsjahr 2025 strebt die DEAG an, 12 Mio. Tickets für Konzerte, Festivals und Live-Events umzusetzen.

Das EBITDA belief sich auf 14,4 Mio. Euro (Vj. 26,4 Mio. Euro). Maßgeblich für das im Vergleich zum Vorjahr schwächere EBITDA waren vor allem einmalige Sondereffekte: Zukunftsinvestitionen in die organisatorische und strategische Weiterentwicklung, insbesondere im Zusammenhang mit der Neustrukturierung von Vorstand und Aufsichtsrat, sowie zusätzliche Aufwendungen infolge witterungsbedingter Herausforderungen bei der Durchführung von Open-Air-Veranstaltungen in Teilen Europas, die in den Bereichen Sicherheit und Logistik erforderlich waren. Ein weiterer Effekt entstand durch die Umsetzung von strategischen Maßnahmen zur umfänglichen Digitalisierung – ein zukunftsweisender Schritt, mit dem das Unternehmen seine Innovationskraft stärkt und die Grundlage für nachhaltiges Wachstum schafft. Zudem wurden im Zuge der Marktbereinigung im Festival-Segment in Europa insgesamt selektiv auch bei der DEAG Portfolio-Anpassungen mit den entsprechenden Auswirkungen vorgenommen, um die Profitabilität künftig weiter steigern zu können. Die EBITDA-Marge lag trotz dieser Effekte bei rund 4 % und soll im laufenden Geschäftsjahr wieder deutlich zulegen.

Auch 2024 hat die DEAG ihre Buy- & Build-Strategie erfolgreich fortgesetzt und ihre starke Marktposition als ein führender europäischer Live-Entertainment-Anbieter durch gezielte Akquisitionen in verschiedenen Bereichen ausgebaut. In Großbritannien, dem wichtigsten Kernmarkt der DEAG nach Deutschland, hat die DEAG ihre Position im Bereich Spoken Word & Literary Events durch die Übernahme von How To Academy gestärkt. Ebenfalls in UK hat die DEAG ihr Portfolio durch die Akquisition des Promoters und Live-Entertainment-Veranstalters ShowPlanr erweitert. Im weiterhin stark wachsenden Festival-Bereich der DEAG hat sich das Unternehmen mehrheitlich an der black mamba Event & Marketing GmbH beteiligt, die unter anderem das renommierte Electronic-Urban-Festivals „SPUTNIK SPRING BREAK“ mit mehr als 30.000 Besuchern veranstaltet. Seit Ende 2024 ist zudem die District Live GmbH Teil der DEAG-Gruppe. Das Unternehmen agiert als Booking-Agentur und Tourneeveranstalter im Bereich Urban Music und Hip-Hop. Nach dem erfolgreichen Markeintritt in Spanien Ende 2023 setzte die DEAG ihre Expansion im europäischen Ausland erfolgreich fort: Mit der Übernahme des Live-Entertainment-Veranstalters MC2 Live Srl gelang der DEAG im Herbst 2024 der Markteintritt in den italienischen Musikmarkt.

Darüber hinaus hat die DEAG auch in 2024 wieder zahlreiche Tourneen, Festivals, Konzerte und Live-Events aller Genres und Größenordnungen erfolgreich durchgeführt, darunter Konzerte von AC/DC, Zucchero oder auch Tream sowie die Open-Air-Tour der Böhse Onkelz und über 30 Festivals in den Genres EDM (Electronic Dance Music) und Rock/Pop. Zudem veranstaltete die DEAG erstmals das „Barcelona Rock Fest“ mit Bands wie Deep Purple, Parkway Drive und Pantera. Ein weiteres Highlight war die Multimedia-Ausstellung „Tim Burton’s Labyrinth“ mit über 100.000 verkauften Tickets. Auch der Bereich Spoken Word & Literary Events hat sich sehr erfolgreich entwickelt, beispielsweise mit dem beliebten Eventformat „An Evening with…“ mit weltbekannten Autoren oder dem internationalen Literaturfestival lit.COLOGNE, das im März 2025 sein 25-jähriges Jubiläum mit rund 120.000 Besuchern feierte.

Das aktuelle Geschäftsjahr 2025 ist hervorragend angelaufen und wird absehbar stark. In den kommenden Quartalen können sich Besucher auf erstklassiges Entertainment freuen bei Konzerten und Tourneen mit Künstlern wie Sam Fender, Stereophonics, Andrea Bocelli, Till Lindemann, Lana Del Rey, Iron Maiden oder auch auf die seit langem ausverkaufte Stadion-Show der Scorpions, die ihr 60-jähriges Band-Jubiläum feiern. Die Tournee zum 45. Jubiläum der Böhse Onkelz war ebenfalls sehr gefragt: 160.000 Tickets wurden innerhalb weniger Stunden exklusiv über die konzerneigene Ticketing-Plattform myticket.de verkauft. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage werden die Berliner Philharmoniker in 2025 erstmalig ein zweites Saisonabschluss-Konzert in der Berliner Waldbühne geben. Zudem erwartet die DEAG wieder hunderttausende Besucher auf ihren Festivals wie der 30. Jubiläumsausgabe von NATURE ONE, MAYDAY, Airbeat One oder dem Belladrum Tartan Heart.

Detlef Kornett, Group CEO der DEAG: „Wir haben unsere Wachstumsstrategie konsequent umgesetzt und uns 2024 bewusst dazu entschieden, in unsere nachhaltige Geschäftsentwicklung zu investieren, um uns zukunftssicher und bestmöglich aufzustellen. Erfolge sind bereits jetzt sichtbar. Wir sind mit Rückenwind ins laufende Jahr gestartet und unsere Ticketverkäufe bewegen sich auf Rekordniveau. Unsere Veranstaltungspipeline ist hervorragend gefüllt, und wir erwarten für 2025 ein deutlich stärkeres Jahr mit einer signifikanten Steigerung der Profitabilität.“

Der vollständige Jahresfinanzbericht 2024 steht auf der Unternehmenswebsite der DEAG unter www.deag.de zum Download zur Verfügung.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa.

Mit Konzerngesellschaften an 24 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen.

Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music – darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz – und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um – ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG.

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

