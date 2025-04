Bis auf weiteres kein Zugverkehr in Spanien

MADRID (dpa-AFX) - Mittel- und Langstreckenzüge fahren wegen des landesweiten Stromausfalls in Spanien weiterhin nicht, obwohl die Stromversorgung mittlerweile in manchen Regionen wieder funktioniert. "Eine Wiederaufnahme des Mittel- und Fernverkehrs ist derzeit nicht absehbar", teilte der spanische Verkehrsminister Óscar Puente auf der Plattform X mit. Reisende müssten vorerst auf ihre Fahrten verzichten, so Puente. Aufgrund des Stromausfalls am Mittag war der gesamte Betrieb des Schienennetzes eingestellt worden, mittlerweile sind manche Regionen wie Katalonien, Aragonien, Baskenland, Galicien, Asturien, Navarra und Kastilien laut dem spanischen Netzbetreiber REE wieder versorgt./axa/DP/he