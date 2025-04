EQS-News: hep solar und MMR Projekt GmbH starten Kooperation

EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

hep solar und MMR Projekt GmbH starten Kooperation



28.04.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





hep solar und MMR Projekt GmbH starten Kooperation



Güglingen, 28. April 2025 – Der baden-württembergische Solarspezialist hep solar und die Projektentwicklungs- und Beratungsgesellschaft MMR Projekt GmbH aus Hessen wollen gemeinsam Freiflächensolaranlagen im Großraum Frankfurt bauen. Im ersten Schritt werden drei Projekte mit insgesamt rund 20 MWp entwickelt. Die Projekte liegen alle in Hessen nordöstlich von Frankfurt. Der Baustart für die Projekte ist im Jahr 2026 vorgesehen.

Als lokales Unternehmen vor Ort übernimmt die MMR Projekt GmbH die Projektentwicklung. Der Solarspezialist hep solar kümmert sich um die Stromvermarktung, den Bau und den Betrieb der Solarparks.

Bruno Belfort, Senior Director Project Development Germany bei hep solar: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft, mit der wir unsere regionalen Kooperationen und Partnerschaften weiter ausbauen und langfristige Planungssicherheit für beide Seiten schaffen. Synergien erwarten wir uns insbesondere durch die Regionalität von MMR in der Entwicklung und unsere Expertise in Stromvermarktung, Finanzierung und Engineering.“

Robin Lehmberg, Geschäftsführung von MMR Projekt GmbH, ergänzt: „Durch die Kooperation mit hep solar haben wir die Möglichkeit Projekte, die wir vor Ort umsetzen auch langfristig zu betreiben und die geschaffenen Synergien und lokalen Netzwerke der einzelnen Träger auch weiterhin in die Projekte einfließen zu lassen. So planen wir unter anderem Natur- und Energielehrpfade, haben die Landesgartenschau 2027 in unserer Region und engagieren uns stark für regionale und gemeinnützige Vereine, was zu einer starken Verzahnung von Erneuerbaren-Projekten und dem Einzelnen vor Ort führt.“



Über MMR Projekt GmbH

MMR ist ein inhabergeführter, erfahrener und regional verbundener Energiepark-Projektentwickler mit Schwerpunktregionen in Hessen (Wetterau) und Niedersachsen (Celle/Hannover). Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Deutschen Photovoltaikmarkt und mit 10 Mitarbeitenden in den beiden Kernregionen deckt MMR die gesamte Projektentwicklung in Eigenregie ab, wobei die entwickelten PV- und Speicherprojekte grundsätzlich für den eigenen Bestand vorangetrieben werden. Durch Kooperationen soll dieser Bestand auch langfristig und zukunftssicher gehalten werden.



Über hep solar

hep solar ist ein Spezialist für Solarinvestments und Solarparks. Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Baden-Württemberg entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland, Japan und Nordamerika. Seit über 15 Jahren verbindet hep solar Know-how im operativen Umgang mit Solarparks mit hoher Kompetenz im Finanzbereich. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Über internationale Solarinvestments bietet hep solar Anlegern und Investoren die Möglichkeit, sich am weltweiten Ausbau von Solarenergie zu beteiligen. hep solar beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Japan, USA und Kanada.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

T +49 7135 93446-759

E presse@hep.global

www.hep.global



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Landshuter Allee 10

D-80637 München

T +49 89 8896906-25

E linh.chung@linkmarketservices.eu

www.linkmarketservices.eu

28.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2124558 28.04.2025 CET/CEST