OTS: Openbank / Openbank bringt neues Girokonto mit 1,5 % Zinsen auf den Markt

Openbank bringt neues Girokonto mit 1,5 % Zinsen auf den Markt Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander-Gruppe, startet mit dem kostenlosen verzinsten Girokonto ein neues Produkt auf dem deutschen Markt und bietet Neu- und Bestandskunden damit ab sofort 1,5 Prozent auf ihr Guthaben. Kunden können dieses Konto für alle Bankgeschäfte des täglichen Bedarfs nutzen - etwa als Gehaltskonto sowie für sämtliche Zahlungsvorgänge inklusive Lastschriften. Mit der Kontoeröffnung erhalten die Kunden automatisch eine kostenlose Open Debit Plus Karte, die die Möglichkeit bietet, ein monatlich kündbares Abo für weitere Reisevorteile zu aktivieren. Eine Auszahlung der Zinsen auf unbegrenztes Guthaben erfolgt monatlich. Die Verzinsung orientiert sich dabei nicht an der Höhe des Leitzinses der Europäischen Zentralbank. Sollte es zu Zinsanpassungen kommen, werden Kunden zwei Monate im Voraus darüber informiert. "Mit diesem neuen Produkt können unsere Kunden ihre Finanzen unkompliziert über ein einziges Konto verwalten, den täglichen Zahlungsverkehr abwickeln, Zinsen erhalten und es sogar als Hauptbankkonto nutzen", erklärt Christopher Oster, General Manager von Openbank Deutschland. "Unser verzinstes Girokonto ist eines der profitabelsten Angebote dieser Art auf dem deutschen Markt und bietet größtmögliche Flexibilität und finanzielle Freiheit. Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Openbank, und wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Präsenz als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner zu stärken, indem wir innovative Lösungen anbieten, die auf die Bedürfnisse der Kunden vor Ort zugeschnitten sind." Intelligentes digitales Banking: von der sofortigen Kontoeröffnung bis zu Überweisungen in Echtzeit Neben dem verzinslichen Girokonto bietet die Bank ein umfassendes digitales Banking-Erlebnis, das es den Kunden ermöglicht, über die Website oder die mobile App in wenigen Minuten ein Konto zu eröffnen. Außerdem können sie Überweisungen innerhalb des Euroraums sofort in Echtzeit und gebührenfrei durchführen - dank der App komfortabel und ortsunabhängig - und eine Reihe von Spar- und Anlageprodukten abschließen, die die Bank in den kommenden Monaten ausbauen will. Weitere Vorteile sind ein deutschsprachiger Kundenservice, der montags bis sonntags von 8.00 bis 22.00 Uhr telefonisch zur Verfügung steht, bis zu fünf kostenlose Bargeldabhebungen pro Monat an allen Geldautomaten innerhalb der Eurozone sowie unbegrenzte Bargeldabhebungen an über 40.000 Santander-Geldautomaten weltweit. Pressekontakt: public imaging GmbH Henning Mönster / Isabella von Köckritz Tel.: +49 (0)40 401999-156 / -22 E-Mail: mailto:openbank@publicimaging.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150045/6021212 OTS: Openbank