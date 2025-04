Wieder Gefechte an indisch-pakistanischer Kaschmir-Grenze

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Srinagar (Reuters) - Die verschärften Spannungen im Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan halten an.

Die indische Armee erklärte am Montag, sie habe die vierte Nacht in Folge auf "unprovozierten" Beschuss aus Kleinwaffen von mehreren pakistanischen Armeeposten entlang der 740 Kilometer langen De-facto-Grenze zwischen den indischen und pakistanischen Gebieten in der Himalaya-Region reagiert. Opfer wurden keine gemeldet. Eine Stellungnahme Pakistans lag nicht vor.

Die örtliche indische Polizei teilte zudem mit, dass bei der Suche nach Extremisten rund 500 Menschen zur Befragung festgenommen worden seien. Etwa 1000 Häuser sowie einige Waldgebiete seien durchsucht worden. Die Regionalverwaltung mahnte ein umsichtiges Vorgehen der Sicherheitsbehörden an. Es dürften keine Unschuldigen zu Schaden kommen.

Bereits in den vergangenen Tagen gab es Schüsse an der Grenze, nachdem der Konflikt um Kaschmir durch einen Anschlag am Dienstag wiederaufgeflammt war. Dabei wurden 26 Touristen von Angreifern gezielt getötet. Indien sprach von muslimischen Terroristen mit pakistanischen Verbindungen. Die Regierung in Islamabad bestreitet eine Verwicklung. Beide Seiten ergriffen bereits mehrere Maßnahmen, die die Lage verschärften. So setzte Indien den Indus-Wasservertrag mit dem Nachbarland aus, während Pakistan seinen Luftraum für indische Fluggesellschaften sperrte. Das mehrheitlich hinduistische Indien beschuldigt Pakistan seit Jahrzehnten, Terrorismus in Kaschmir zu finanzieren und zu fördern. Beide Atommächte haben bereits zwei Kriege um Kaschmir geführt.

China, das ebenfalls Anspruch auf Teile von Kaschmir erhebt, forderte Indien und Pakistan zu Zurückhaltung auf. Als Nachbar beider Länder verfolge man die Lage aufmerksam, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag. China begrüße alle Maßnahmen, die zur Beruhigung der Situation beitragen könnten.

(Bericht von Fayaz Bukhari and Shivam Patel, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Thomas Seythal)