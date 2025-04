^ Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG 29.04.2025 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8 Anlass der Studie: Research Comment (Update April 2025) Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel Hölzle Index-Anleihe im Fokus: Multitude AG*7,11: Multitude AG: Wachstumsstarke FinTech Bank mit KI-Unterstützung Der Anleiheemittent Multitude AG ist ein Anbieter von digitalen Finanzierungslösungen und Online Banking Services für Konsumenten sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Mittlerweile hat Multitude über 400.000 Kunden und bietet ihre unterschiedlichen Lösungen über die drei Plattformen ferratum, Capital Box und die Multitude Bank an. Mit ferratum wird der Konsumentenkreditbereich abgedeckt, CapitalBox ist für die Finanzierungslösungen für KMUs zuständig und die Multitude Bank betreut vorrangig Unternehmenskunden. Die Wachstumsstrategie der Gesellschaft umfasst sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum sowie der Eingang von Vertriebspartnerschaften. Das organische Wachstum wird durch eine stärkere Kundenorientierung, einen direkteren Ansatz und die kontinuierliche Erweiterung unseres Produkt- und Länderportfolios vorangetrieben. Für das organische Wachstum will Multitude insbesondere den Einsatz von KI deutlich ausbauen, Prozesse weiter automatisieren und das Produktangebot für Kunden verbreitern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 konnte Multitude ihren Umsatz um 13,3 % auf 261,10 Mio. EUR (VJ: 230,46 Mio. EUR) steigern. Dabei liefert das Segment der Konsumentenkredite mit der Plattform ferratum mit 214,39 Mio. EUR den größten Anteil. Die anderen Segmente CapitalBox und die Multitude Bank spielen aktuell noch eine geringere Rolle. Allerdings ist die Wachstumsdynamik der beiden Geschäftsbereiche deutlich höher, besonders bei der Multitude Bank. Das EBIT konnte im vergangenen Geschäftsjahr 2024 überproportional zum Umsatz um 22,4 % auf 23,24 Mio. EUR (VJ: 18,99 Mio. EUR) gesteigert werden. Ausschlaggebend dafür waren unter anderem die geringeren Marketingausgaben sowie nur leicht gestiegene Personalkosten. Um das weitere Wachstum im Wholesale Banking voranzutreiben, hat die Tochtergesellschaft Multitude Bank Oyj im vergangenen Jahr eine vorrangig garantierte unbesicherte Anleihe in Höhe von mittlerweile 100.000.000 EUR ausgegeben. Die Anleihen sind mit einem variablen Zinssatz des 3-Monats EURIBOR +6,75% verzinst. Erst im Februar 2025 erneuerte die Ratingagentur Fitch ihr positives Rating mit B+. Die begebene Anleihe hat einen Kupon von 9,115% mit einer derzeitigen effektiven Rendite von 8,24%. Der Kurs der Anleihe liegt bei 102,00%. Zudem läuft diese Anleihe noch bis zum 27.06.2028, woraus sich eine Restlaufzeit von 3,18 Jahren. Newsflash zu den Anleihen im Index: Air Baltic Corporation A.S.*11: Die Air Baltic hat bekanntgegeben, dass der bisherige CEO Martin Gauss von seinem Amt zurücktritt. Paul Cltis übernimmt die Aufgaben interimsweise. Branicks Group AG*11: Die Branicks Group AG ist mit einer Vermietungsleistung von 77.173 m2 ins Jahr gestartet., davon waren 35.347 m Neuvermietungen. Zu Beginn des 2. Quartals verlängerte man auch einen weiteren Mietvertrag mit einem führenden deutschen Softwarekonzern. hep solar Projects GmbH*11: Die Hep solar hat bekanntgegeben, dass ein Portfolio mit 5 Solarprojekten mit einer Nennleistung von 48 MWp in den USA verkauft wurde. Mutares SE & Co. KGaA*7,11: Die Mutares SE & Co. KGaA platzierte erfolgreich 910.000 Aktien (17% der ausstehenden Aktien) der Steyr Motors AG. Der Bruttoerlös beläuft sich auf 30,9 Mio. EUR PCC SE*11: Die PCC SE gibt bekannt, dass am 02.05.2025 eine neue Anleihe mit einer Verzinsung von 4,00% p.a. und einer Laufzeit von 2 Jahren emittiert wird. Das Emissionsvolumen beträgt 30,0 Mio. EUR. Vossloh AG*11: Die Vossloh AG eröffnet eine neue Produktionsanlage für Eisenbahnweichen in Australien. Damit stellt Vossloh Komponenten und Weichen für Projekte im Süden und Osten Australiens her. Im Werk können bis zu 200 Weichen jährlich hergestellt werden. Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im April 2025 die Anleihen der Photon Energy NV, der Branicks Group AG, der Semper Idem Unterberg AG, der Netfonds AG und der AS Air Baltic Corporation dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 26,4% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 74,6% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere. Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 5,81%. Die gewichtete Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,21 Jahre. 