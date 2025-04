Euro-Wirtschaft wächst doppelt so stark wie erwartet - plus 0,4 Prozent

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist zum Jahresanfang auch dank der Erholung in Deutschland doppelt so stark gewachsen wie erwartet.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Januar bis März um 0,4 Prozent zum Vorquartal, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit plus 0,2 Prozent gerechnet. In diesem Tempo hatte die Wirtschaft auch im Schlussquartal 2024 zugelegt.

Die großen Euro-Länder schlugen sich unterschiedlich. Die deutsche Wirtschaft wuchs um 0,2 Prozent, die französische um 0,1 Prozent und Italiens Wirtschaft legte um 0,3 Prozent zu. Das BIP in Spanien wuchs sogar um 0,6 Prozent. Der Zollkonflikt mit den USA könnte die Wirtschaft im Euroraum in diesem Jahr allerdings noch dämpfen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Leitzins zuletzt sieben Mal in Folge gesetzt. Das macht Kredite billiger - etwa für Investitionen - und könnte so die Konjunktur weiter anschieben.

