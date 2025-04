Inflation sinkt in vielen Bundesländern - Energie billiger

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Inflationsrate in Deutschland dürfte ersten Daten aus den Bundesländern zufolge im April wegen billigerer Energie erneut gefallen sein.

In Nordrhein-Westfalen sank sie von 1,9 auf 1,8 Prozent, in Bayern von 2,3 auf 2,1 Prozent und in Niedersachsen von 2,4 auf 2,2 Prozent, wie die Statistischen Landesämter am Mittwoch meldeten. In Baden-Württemberg stieg die Teuerungsrate dagegen auf 2,4 Prozent, nachdem sie im März noch 2,2 Prozent betragen hatte.

Das Statistische Bundesamt will auf Basis der Länderdaten am Nachmittag seine erste Schätzung zur bundesweiten Entwicklung im März veröffentlichen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einem Rückgang der Teuerungsrate auf 2,0 Prozent. Im Januar und Februar hatte sie bei 2,3 Prozent betragen, im März bei 2,2 Prozent.

Deutlich billiger wurde diesmal Energie. So kosteten Kraftstoffe in Bayern 7,0 Prozent weniger als im April 2024, während sich leichtes Heizöl sogar um 11,0 Prozent verbilligte. Grund dafür sind rückläufige Weltmarktpreise für Rohöl. Diese haben ihre Ursache in dem von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Handelskrieg, der Ökonomen zufolge die Weltwirtschaft belastet und damit die Nachfrage nach Öl dämpfen dürfte.

Preistreiber Nummer eins blieben im März die Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Diese kosteten in Bayern 3,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Nordrhein-Westfalen verteuerte sich beispielsweise Obst um 8,0 Prozent. Dabei wurden für Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren oder Ähnliches 27,2 Prozent mehr verlang als ein Jahr zuvor. Gemüse kostete 5,3 Prozent mehr - hier verteuerten sich etwa Tomaten (+31,6 Prozent) und Paprika (+26,3 Prozent) sehr stark.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt in der Währungsunion mittelfristig einen Wert von zwei Prozent an. Da sie ihrem Ziel näher rückt, hat sie zuletzt sieben Mal in Folge ihren Leitzins gesenkt.

