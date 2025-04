Nemetschek wächst weiter rasant - Prognose bestätigt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der auf die Baubranche spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek ist mit einem deutlichen Umsatzplus ins Jahr gestartet. Beim operativen Gewinn belastete die Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters. Deshalb zog das operative Ergebnis nicht so stark wie der Erlös an. Der Umsatz sei um rund 26 Prozent auf rund 283 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mit. Das Wachstum fiel damit höher als von Experten erwartet aus. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte dagegen nur um knapp ein Fünftel auf rund 81 Millionen Euro zu. Die Marge gemessen am operativen Ergebnis sank daher auf 28,5 Prozent. Bereinigt um die Belastungen aus der Insolvenz eines Kunden sei sie auf 31,4 Prozent gestiegen. Analysten hatten

mit einer operativen Marge von knapp 31 Prozent gerechnet. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt./zb/stk