Ölpreise stabil nach Gewinnen am Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag nach ihren Vortagsgewinnen stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Vormittag 62,23 US-Dollar. Das waren 10 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni stieg um 10 Cent auf 59,34 Dollar.

Drohungen der USA in Richtung des Irans hatten am Vortag die Ölpreise beflügelt. US-Präsident Donald Trump will alle Käufer iranischen Öls ab sofort mit Sanktionen belegen. Irans Öl-Kunden, seien es Personen oder Länder, dürften keine Geschäfte mit den USA mehr machen, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.

Zudem stützte die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Preise. Zuletzt hatte sich China im Zollstreit offen für Gespräche mit den USA gezeigt. Durch US-Finanzminister Scott Bessent waren bereits Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt genährt worden. Es wird befürchtet, dass der Handelskonflikt die Weltwirtschaft belastet. Dies würde auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen./jsl/la/jha/