Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Mitgliedervotum der SPD

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Mitgliedervotum der SPD:

"Nun haben also 84,6 Prozent der reichlichen Hälfte der Mitglieder einer Partei, die nicht einmal ein Sechstel der Wählerschaft hinter sich hat, über das Wohl und Wehe des Landes abgestimmt. Ja, und nun? Niemand liebt Erpresser. Und schon hat die Union klargemacht, dass sie sich nach der Regierungsbildung revanchieren will. Bei der Ankündigung großer Sozialreformen, die - hat man so etwas schon gehört? - nicht im Koalitionsvertrag stehen, sollte es den Genossen in den Ohren gellen. Denn nun sitzt die Union am längeren Hebel. Was würde wohl aus der SPD, wenn Schwarz-Rot platzt? Man darf getrost davon ausgehen, dass Merz und Co. den Sozialdemokraten schon zeigen werden, was es bedeutet, Juniorpartner zu sein."/yyzz/DP/he