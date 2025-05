EQS-News: PFISTERER Holding SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an

EQS-News: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Börsengang

CORPORATE NEWS

5. Mai 2025

PFISTERER Holding SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an

IPO-Preisspanne zwischen 25,00 Euro und 29,00 Euro pro Aktie

Angebot von 3,50 Millionen neuen Aktien und von ca. 1,69 Millionen Aktien aus einer Umplatzierung

Zusätzlich ca. 0,78 Millionen Aktien durch die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft, um eine potenzielle Mehrzuteilung abzudecken

Ergänzendes potenzielles Angebot von Umplatzierungsaktien über eine Upsize-Option von bis zu 1,00 Millionen Aktien zur weiteren Verbesserung der Liquidität und des Free Floats

Free Float bis ca. 38,5 Prozent nach dem IPO

Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 6. Mai und endet am oder um den 12. Mai 2025

Der erste Handelstag am KMU-Wachstumsmarkt Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 14. Mai 2025 stattfinden

Der Bruttoemissionserlös von etwa 100 Millionen Euro aus der Ausgabe neuer Aktien soll in erster Linie dazu verwendet werden, das profitable Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen sowie für die Erweiterung der Produktionskapazitäten durch Investition an bestehenden Standorten

Winterbach, 5.Mai 2025 – Die PFISTERER Holding SE (die „Gesellschaft“ oder „PFISTERER“), ein familiengeführtes und unabhängig operierendes globales Technologieunternehmen, das Produkte für den Anschluss und die Isolierung von elektrischen Leitern an Schnittstellen von Stromnetzen entwickelt, produziert und verkauft, hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang zwischen 25,00 Euro und 29,00 Euro pro Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Der Börsengang umfasst 3,50 Millionenneue Aktien aus einer Kapitalerhöhung („Neue Aktien“) und ca. 1,69 Millionenumzuplatzierende Basisaktien („Sekundäre Basisaktien“) von den aktuellen Aktionären, bis zu 1,00 Millionenumzuplatzierende Upsize-Aktien („Sekundäre Upsize-Aktien“) zu gleichen Teilen von den Großaktionären Karl-Heinz Pfisterer und Anna Dorothee Stängel (die „Großaktionäre“) sowie ca. 0,78 Millionen Aktien, die vom größten Aktionär Karl-Heinz Pfisterer zur Verfügung gestellt werden, um eine potenzielle Mehrzuteilung abzudecken (zusammen mit den neuen Aktien, Sekundären Basisaktien und Sekundären Upsize-Aktien, die „Angebotsaktien“). Die Sperrfrist beträgt 180 Tage für die Gesellschaft, 180 Tage für die Großaktionäre und 360 Tage für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats. Der Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis zu ca. 38,5 Prozent betragen, vorbehaltlich der Platzierung aller Angebotsaktien einschließlich der Sekundären Upsize-Aktien. Abhängig vom endgültigen Angebotspreis wird das Gesamtplatzierungsvolumen voraussichtlich zwischen ca. 149,2 Millionen Euro und ca. 173,1 Millionen Euro – ohne die Sekundäre Upsize-Aktien Option – und zwischen ca. 174,2 Millionen Euro und ca. 202,1Millionen Euro – einschließlich der vollständigen Ausübung der Sekundäre Upsize-Aktien Option – liegen, wobei in beiden Fällen von der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption ausgegangen wird.

PFISTERER beabsichtigt das Wachstum der zugrunde liegenden adressierbaren Märkte an Stromnetzschnittstellen durch sein umfassendes Produktportfolio und seine starke Positionierung im Bereich Hoch- und Höchstspannungstechnologie zu übertreffen. Zur Unterstützung dessen plant die Gesellschaft, mittelfristig insgesamt etwa 215 Millionen Euro zu investieren, wobei diese Investitionen durch eine Kombination aus IPO-Erlösen und operativem Cashflow finanziert werden sollen. Der erwartete primäre Bruttoemissionserlös aus dem Börsengang von bis zu 101,5 Millionen Euro (berechnet auf dem oberen Wert der Preisspanne) soll in erster Linie dazu verwendet werden, das profitable Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen. Die Verwendung der Erlöse wird Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten im In- und Ausland umfassen, insbesondere durch die Erweiterung der bestehenden Produktionsstandorte, die Anschaffung von Maschinen und Betriebsmitteln, die Förderung der Automatisierung sowie die Verbesserung der Infrastruktur und Logistik (einschließlich Investitionen in Lagertechnologie und die Modernisierung wichtiger Anlagen zur Unterstützung einer erhöhten Produktionseffizienz und Skalierbarkeit). Es werden auch Investitionen in die Entwicklung innovativer Technologien, Produkte und Lösungen getätigt, insbesondere im Bereich der Hochspannungs-Gleichstrom-Technik (HVDC), einschließlich eines Entwicklungs- und Testlabors für Hochspannung sowie in die Entwicklung weiterer innovativer Produktlösungen, um den sich entwickelnden Marktanforderungen gerecht zu werden. Ein kleinerer Teil der Erlöse wird für strategische M&A-Investitionen verwendet, um das internationale Marktwachstum voranzutreiben und die technologische Führungsposition von PFISTERER zu stärken.

Das Angebot unterliegt der Genehmigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Nach der Genehmigung wird der Prospekt im Abschnitt Investoren auf der Website des Unternehmens www.pfisterer.com veröffentlicht. Der Börsengang wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Börsengang in Deutschland sowie internationalen Privatplatzierungen bestehen, einschließlich einer Privatplatzierung in den USA gemäß Regel 144A für qualifizierte institutionelle Käufer.

Der Zeitraum, in dem Anleger Kaufaufträge abgeben können, beginnt voraussichtlich am 6. Mai 2025 nach Veröffentlichung des Prospekts und endet am oder um den 12. Mai 2025. Privatanleger (natürliche Personen) können während des Angebotszeitraums über die Syndikatsbanken und deren verbundene Unternehmen Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in Deutschland einreichen. Darüber hinaus können Privatanleger (natürliche Personen) bei dem Börsengang in Deutschland Kaufaufträge, voraussichtlich ab dem 8. Mai 2025 über die Zeichnungsfunktion DirectPlace© der Frankfurter Wertpapierbörse, aufgeben.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment, dem KMU-Wachstumsmarkt der Frankfurter Wertpapierbörse, wird voraussichtlich am oder um den 14. Mai 2025 unter dem Handelssymbol „PFSE“ und der ISIN DE000PFSE212 aufgenommen. PFISTERER beabsichtigt die Transparenzstandards weiter zu erhöhen, indem das Unternehmen freiwillig die Nachweispflichten erfüllt, die für börsennotierte Gesellschaften im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelten.

Berenberg und COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF) fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Die Landesbank Baden-Württemberg ist als Co-Global Coodinator und ebenfalls als Joint Bookrunner beteiligt, während die ICF BANK die Funktion des Co-Managers im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt.

Über PFISTERER

PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen – von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.200 Mitarbeitende. Die PFISTERER Holding SE ist weltweit mit 17 Betriebsstätten in 15 Ländern vertreten.

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOR RELATIONS BEI RÜCKFRAGEN

Stefanie Eberding

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Tel.: +49 7181 7005 149

E-Mail: stefanie.eberding.extern@pfisterer.com

Web: www.pfisterer.com

PRESSEKONTAKT

edicto GmbH

Doron Kaufmann/Axel Mühlhaus

Tel.: +49 69 90550553

E-Mail: pfisterer@edicto.de

