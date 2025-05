EQS-News: PVA TePla bestellt Prof. Dr. Ingrid De Wolf zur Aufsichtsrätin und erweitert die technologische Expertise des Gremiums

EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Personalie

PVA TePla bestellt Prof. Dr. Ingrid De Wolf zur Aufsichtsrätin und erweitert die technologische Expertise des Gremiums



06.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PVA TePla bestellt Prof. Dr. Ingrid De Wolf zur Aufsichtsrätin und erweitert die technologische Expertise des Gremiums

Wettenberg, 6. Mai 2025. Die PVA TePla AG hat Prof. Dr. Ingrid De Wolf zur Aufsichtsrätin bestellt. Mit Prof. De Wolf gewinnt der Technologieanbieter für Hightech-Equipment und -Prozesse eine der weltweit renommiertesten Forscherinnen im Bereich Metrologie. Sie ist Fellow am belgischen Forschungsinstitut imec, einem der weltweit führenden Innovationszentren für Mikro- und Nanotechnologien, und verfügt über umfassende Einblicke in den Markt und kennt dessen Akteure. Mit der gerichtlichen Bestellung von Prof. De Wolf komplettiert PVA TePla den Aufsichtsrat auf nun wieder vier Mitglieder und erweitert gleichzeitig das Kompetenzprofil des Gremiums um die technologische Expertise in einem Kerngeschäft der Gesellschaft.

„Wir gewinnen mit

Prof. Dr. Ingrid De Wolf eine weltweit führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der Metrologie“, sagt Jalin Ketter, CEO von PVA TePla. „Ihr tiefgehendes technologisches Verständnis der Halbleiterproduktion sowie ihre umfangreichen Kenntnisse des Marktes und Vernetzung mit Marktteilnehmern werden einen wertvollen Beitrag leisten, neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und für uns zu erschließen. Wir freuen uns daher sehr, Prof. Ingrid De Wolf in unserem Aufsichtsrat zu haben.“

Ingrid De Wolf ist Fellow am renommierten Forschungsinstitut Interuniversity Microelectronics Centre (imec) in Leuven, Belgien, dem weltweit größten unabhängigen Forschungs- und Innovationszentrum für Nanoelektronik und Digitaltechnik. Seit ihrer Promotion im Jahr 1989 ist Prof. De Wolf am imec tätig und hat dort herausragende Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Fehleranalyse in der Halbleiterindustrie erbracht. Sie ist spezialisiert auf die Qualitätsprüfung in der 3D-Technologie, auf mikroelektromechanische Systeme (MEMS) sowie auf das Chip Packaging. In ihrer Zeit am imec hat sie mehrere neue Forschungsthemen und über 50 technische Systeme zur Unterstützung von Forschern und Industrievertretern eingeführt. Prof. De Wolf und ihre Gruppe sind regelmäßig an europäischen und ESA-Projekten sowie an bilateralen Projekten mit der Halbleiterindustrie und Geräteentwicklern beteiligt. Seit 2012 ist Prof. De Wolf Professorin an der Katholischen Universität Leuven in Belgien. Dort war sie unter anderem von 2020 bis 2025 Programmdirektorin des Masterstudiengangs „Nanoscience, Nanotechnology, and Nanoengineering“.

„Prof. Dr. Ingrid De Wolf wird unserem Gremium helfen, das Unternehmen bei der Nutzung strategischer Chancen eingehend zu beraten“, sagt Dr. Myriam Jahn, Aufsichtsratsvorsitzende von PVA TePla. „Mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen ergänzt sie unser Gremium optimal. Wir freuen uns auf ihre Impulse. Mit ihrer Berufung schreitet die Erneuerung des Aufsichtsrates weiter voran, die mit der Hauptversammlung 2025 abgeschlossen werden soll.“

Mit der Bestellung von Prof. De Wolf verfolgt PVA TePla das Ziel, neue Geschäftsmöglichkeiten für seine führenden Metrologiesysteme zu erschließen und gleichzeitig die personelle Neuausrichtung des Aufsichtsrats nach dem Ausscheiden von Alexander von Witzleben und Prof. Dr. Markus Thoma 2024 weiterhin aktiv mitzugestalten. Durch die gerichtliche Bestellung, die PVA TePla selbst beantragt hat, kann Prof. De Wolf ihre Arbeit unverzüglich aufnehmen und dem Unternehmen beratend zur Seite stehen, etwa bei den derzeit laufenden Qualifizierungen von Metrologiesystemen bei großen Playern der Halbleiterindustrie im asiatischen Raum.

Nach der erfolgreichen Übergabe seiner Verantwortlichkeiten wird Prof. Dr. Gernot Hebestreit mit Ablauf der Hauptversammlung 2025 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Neben Ingrid De Wolf wird Rudolf Weichert bei der diesjährigen Hauptversammlung am 24. Juni 2025 in Gießen zur Wahl stehen. Als Vorstand der INDUS Holding AG wird er seine umfangreiche Kapitalmarktexpertise in das Gremium einbringen.

Über PVA TePla

PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, nass-chemische und optische Verfahren (Metrology).

PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Mobilität.

PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit rund 900 Mitarbeitende. Die Gesellschaft ist im S-DAX gelistet, die Aktien der PVA TePla AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).

Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Manager Investor Relations

+49 (641) 68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com

Sebastian Gonsior

Manager Investor Relations

+49 (641) 68690-419

sebastian.gonsior@pvatepla.com

06.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2130280 06.05.2025 CET/CEST