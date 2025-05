GNW-News: Bitget stärkt seine globale Führungsposition und seinen Einfluss auf die Community durch eine starke Präsenz auf der TOKEN2049 in Dubai

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget

(https://www.bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3- Unternehmen, hat eine beeindruckende und aufschlussreiche Woche auf der TOKEN2049 abgeschlossen. Als Gold-Sponsor hat Bitget seine Präsenz durch die Teilnahme an Pressekonferenzen, strategischen Dialogen und gemeinschaftsorientierten Aktivitäten gezeigt und mit wichtigen Branchenführern, Partnern und Tausenden von Teilnehmenden aus der ganzen Welt interagiert. Gracy Chen, CEO von Bitget, hielt am ersten Tag der Konferenz eine Keynote-Rede, in der sie hervorhob, wie die Börse in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld weiter gewachsen ist. Sie verwies auf die starke Performance des nativen Tokens von Bitget, BGB, der im Jahr 2025 sowohl hinsichtlich der Marktkapitalisierung als auch der Nutzerakzeptanz ein deutliches Wachstum verzeichnen konnte. Ihr Vortrag konzentrierte sich darauf, wie Bitget auch unter volatilen Bedingungen agil bleibt, Unsicherheit in Momentum verwandelt und Marktveränderungen als Sprungbrett für Innovationen nutzt. Die Session bot den Teilnehmenden praktische Einblicke in den Ansatz von Bitget zur nachhaltigen Skalierung in einem sich schnell entwickelnden Umfeld. Am Stand von Bitget waren mehrere KOLs, Partner und Affiliates von Bitget anwesend, um Unterstützung zu leisten. Außerdem wurde das Buch ?Blockchain and STOs" von Professor Alex Nascimento von der UCLA, in dem das Wachstum von Bitget beschrieben wird, vorgestellt und exklusiv signiert. Bitget veranstaltete am 30. April außerdem die Cryptoverse Dream Night, ein Side-Event, das in Zusammenarbeit mit 1inch (https://1inch.io/) und mit Unterstützung von Morph (https://www.morphl2.io/) präsentiert wurde und nur für geladene Gäste zugänglich war. Der Event brachte über 400 Teilnehmer aus dem gesamten Ökosystem zu einem Abend mit ausgewählten Erlebnissen, Live- Unterhaltung und Networking auf hohem Niveau zusammen. Im Anschluss an die TOKEN2049 nahm Gracy Chen, CEO von Bitget, an der Hack Seasons Conference 2025 (https://hackseasons.com/) in Dubai teil. Während der Podiumsdiskussion diskutierte sie gemeinsam mit Branchenführern über die sich verändernde Landschaft der Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte. Sie gab Einblicke in die strategischen Initiativen von Bitget und betonte dabei die Integration von zentralisierter und dezentralisierter Finanzwirtschaft sowie das Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung der Web3-Infrastruktur. Ihre Beiträge unterstrichen die Rolle von Bitget bei der Gestaltung der Zukunft der Kryptoindustrie und der Förderung von Innovationen in der digitalen Wirtschaft. ?Bei unserer Teilnahme an Token2049 ging es uns nicht nur um Sichtbarkeit", erklärte Gracy. Wir wollten dort sein, wo die wirklichen Diskussionen stattfinden - mit Entwicklern, Nutzern und Investoren, die die Richtung des Krypto-Ökosystems bestimmen. Events wie dieser sind unerlässlich, um Ideen in die Tat umzusetzen." Die Präsenz von Bitget auf der TOKEN2049 folgt auf eine Reihe von Meilensteinen im Jahr 2025, darunter ein Anstieg der Gesamtnutzerzahl um 20 % auf über 120 Millionen Nutzer, ein Anstieg des Spot-Handelsvolumens um 159 % gegenüber dem Vorquartal auf 387 Milliarden US-Dollar und die Aufnahme in die Forbes-Liste der vertrauenswürdigsten Krypto-Börsen. Während Bitget seine globale Präsenz weiter ausbaut und seine Vision für die Zukunft der Kryptowährungen vorantreibt, konzentriert sich das Unternehmen weiterhin darauf, zugängliche, sichere und nutzerorientierte Lösungen anzubieten, die den sich ständig ändernden Anforderungen von Händlern und der breiteren Web3-Community gerecht werden. 