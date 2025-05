OTS: Golfstrom Energy GmbH / Golfstrom Energy startet Seed Extension - neue ...

Golfstrom Energy startet Seed Extension - neue Finanzierungslösung für Wärmepumpen öffnet die nächste Wachstumsphase (FOTO) München (ots) - Münchner Startup bringt digitale Finanzierung direkt zum Fachbetrieb und will bis Ende des Jahres zu jeder Solaranlage auch eine Wärmepumpe möglich machen Die Golfstrom Energy GmbH , ein Münchner Startup mit Fokus auf die Finanzierung der Energiewende im Handwerk, kündigt die Erweiterung seines Angebots auf Wärmepumpenprojekte an und öffnet im Zuge dessen eine Seed Extension für neue Investoren. Ziel des jungen Unternehmens ist es, Fachbetriebe in der Umsetzung nachhaltiger Projekte noch gezielter zu unterstützen und dabei sowohl Installationsbetrieben als auch Endkunden eine schnelle, digitale und praxisnahe Finanzierungslösung zu bieten. Handwerk stärken - Energiewende ermöglichen Seit 2020 arbeitet Golfstrom daran, das Thema Finanzierung dort voranzubringen, wo über 80 % der Projekte starten : in den lokalen Fachbetrieben vor Ort. Was bisher durch Papierkram, langwierige Förderanträge oder fehlende Angebote ausgebremst wurde, kann mit Golfstrom innerhalb weniger Minuten digital, verbindlich und kundenfreundlich gelöst werden. "Wir bringen Finanzierung dorthin, wo Entscheidungen fallen - ins Gespräch zwischen Fachbetrieb und Kunden. Unser Ziel ist es, dem Handwerk ein Werkzeug zu geben, das verkauft, nicht verwaltet", sagt Christian Zellmer, Gründer und Geschäftsführer der Golfstrom Energy GmbH. Finanzierung erweitert: Jetzt auch für Wärmepumpen Mit dem Start der Wärmepumpenfinanzierung adressiert Golfstrom ein zentrales Nadelöhr der Energiewende: Die Umsetzung klimafreundlicher Heizlösungen scheitert häufig nicht an der Technik, sondern an der Finanzierbarkeit. Besonders in Kombination mit Photovoltaik-Anlagen bieten Wärmepumpen ein enormes Effizienzpotenzial - doch gerade diese Kombination stellt viele Kunden vor finanzielle Hürden. Golfstrom schafft hier Abhilfe - mit digitaler Sofortzusage, Laufzeit-Transparenz und Festpreismodellen, die speziell auf Fachbetriebe und deren Kunden zugeschnitten sind. Ambitioniertes Ziel bis Ende 2025 "Unser Ziel ist klar: Bis Ende des Jahres wollen wir ermöglichen, dass zu jeder Solaranlage auch eine Wärmepumpe realisiert werden kann - technisch, finanziell und profitabel ", so Jannick Schröder, CEO der Golfstrom Energy GmbH. Aktuell arbeitet das Team daran, das bestehende Finanzierungsmodell für Solaranlagen auch auf Wärmepumpenprojekte auszuweiten und damit ein weiteres zentrales Segment der Energiewende abzudecken. Seed Extension: Golfstrom offen für strategische Investoren Golfstrom eröffnet Ende Mai die Seed Extension -Phase. Der Fokus liegt auf dem Ausbau der Wärmepumpenfinanzierung , der Stärkung von Partnerschaften mit lokalen Fachbetrieben sowie der Skalierung im deutschen Markt . "Um unser Wachstum zielgerichtet weiterzuführen, öffnen wir am 28. Mai 2025 unsere nächste Finanzierungsrunde. Über die Plattform Companisto bieten wir erstmals mehreren Investoren die Möglichkeit, direkt an der Entwicklung und dem Erfolg von Golfstrom mitzuwirken. Wir suchen Partner mit Weitblick, Branchenverständnis, starken Netzwerken - und dem gemeinsamen Antrieb, die Energiewende aktiv mitzugestalten", erklärt Schröder. Über Golfstrom Die Golfstrom Energy GmbH ist ein Münchner Startup, das seit 2020 digitale Finanzierungslösungen für die Energiewende im Handwerk entwickelt. Mit der Vision, dass keine Solaranlage und keine Wärmepumpe mehr an der Finanzierung scheitern darf! Mit Fokus auf Solar- und Wärmepumpenprojekte ermöglicht Golfstrom Installationsbetrieben, ihren Kunden einfache, transparente und digitale Finanzierung direkt im Beratungsgespräch anzubieten - ohne Papierkram, mit Sofortzusage und festen Konditionen. Golfstrom versteht sich als Partner des Handwerks mit dem Ziel, nachhaltige Energie für alle zugänglich zu machen. Pressekontakt: Celine Slamek Marketing & Communications Manager Golfstrom Energy GmbH Seidlstraße 5, 80335 Munich +49 89 693113 80 mailto:presse@golfstrom.solar http://www.golfstrom.energy Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175415/6026829 OTS: Golfstrom Energy GmbH