Merz: Macron und ich in "allergrößter Sorge" wegen Konflikts Indien-Pakistan

Paris (Reuters) - Kanzler Friedrich Merz hat sich in Paris sehr besorgt über die militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Atommächten Indien und Pakistan geäußert.

"Der französische Präsident und ich sind uns einig, wir sehen die Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Atommächten in der vergangenen Nacht mit allergrößter Sorge", sagte Merz am Mittwoch bei seinem Antrittsbesuch bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Blick auf die Kämpfe zwischen den beiden asiatischen Staaten. Auch die neue Bundesregierung verurteile den "hinterhältigen Terroranschlag auf unschuldige Touristen" in Kaschmir. Aber es sei "erforderlich, einen kühlen Kopf zu bewahren. Besonnenheit und Vernunft sind gefragt", fügte der CDU-Chef hinzu. "An einer weiteren Eskalation sollte auch in der Region niemand ein Interesse haben." Man stehe mit den Partnern in Europa und in der Region sowie den Konfliktparteien in Kontakt.

