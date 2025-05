OTS: Dubai Business Forum / Dubai Business Forum Germany: Neue ...

Dubai Business Forum Germany: Neue Wachstumschancen für deutsche Unternehmen und Investoren (FOTO) Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots) - Die Dubai Chambers veranstalten das Dubai Business Forum - Germany am 20. Mai in Hamburg. Damit findet die Veranstaltung zum ersten Mal innerhalb der Europäischen Union statt. Das Forum soll die wachsenden Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen Deutschland und Dubai stärken und neue Möglichkeiten für Unternehmen und Investoren in beiden Märkten eröffnen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Innovate, Invest, Integrate: Forging a New Path for Dubai-German Economic Synergy" (Innovation, Investition, Integration: Neue Wege für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Dubai und Deutschland) und wird von den Dubai Chambers in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Hamburg als strategischem Partner und der Repräsentanz Hamburg in Dubai und der Deutsch-Emiratischen Industrie- und Handelskammer (AHK) als unterstützenden Partnern organisiert. Das Forum bietet eine Plattform für deutsche Unternehmen und Investoren, die in die schnell wachsenden Märkte des Nahen Ostens, Afrikas und Asiens (MEASA) expandieren möchten. Dubai ist hierbei die perfekte Drehscheibe für ausländische Direktinvestitionen, Innovationen und globale Expansionen. Während der Veranstaltung finden eine Reihe an Podiumsdiskussionen statt, die sich auf verschiedenste Bereiche für die Zusammenarbeit zwischen Dubai und Deutschland konzentrieren. Zu den wichtigsten Themen gehören Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Smart Mobility, Clean Energy und Advanced Manufacturing sowie aktuelle Investitionstrends in den Bereichen Risikokapital, Private Equity und Merger & Acquisitions. Während der Panels wird auch die zunehmende Bedeutung Dubais für das globale Wachstum deutscher Industrieunternehmen und Scale-ups beleuchtet. Seine Exzellenz Mohammad Ali Rashed Lootah, Präsident und CEO der Dubai Chambers, über das Dubai Business Forum: "Dubai bietet deutschen Unternehmen beispiellose Chancen in zukunftsorientierten Branchen wie sauberer Energie, industrieller Fertigung und künstlicher Intelligenz. Auch in traditionellen Bereichen wie Handel und Logistik, Tourismus und Gastgewerbe, Finanzdienstleistungen und Immobilien verfügt Dubai über eine dynamische Wirtschaft. Mit seiner stabilen und diversifizierten Wirtschaft, seiner erstklassigen Logistikinfrastruktur und seinen investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen bietet Dubai deutschen Unternehmen eine resiliente und wachstumsorientierte Plattform. Das Dubai Business Forum - Germany bietet eine einzigartige Gelegenheit, neue Partnerschaften zu auszuloten und das nächste Kapitel der bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit aktiv zu gestalten." Das Forum wird hochrangige politische Entscheidungsträger, Investoren und Wirtschaftslenker aus beiden Ländern zusammenbringen, um neue Investitionsmöglichkeiten zu erkunden und die bilaterale Zusammenarbeit zu vertiefen. Es findet zu einer Zeit statt, in der Dubai seine Position als globales Zentrum für Innovation, Handel und Unternehmertum weiter festigt. Zwischen dem ersten und dritten Quartal 2024 wuchs Dubais BIP um 3,1 % und erreichte einen Wert von 80 Milliarden Euro. Im selben Jahr belegte die Stadt zum vierten Mal in Folge den ersten Platz weltweit bei Greenfield-Auslandsdirektinvestitionsprojekten und zog 1.117 Projekte an, darunter 54 Investitionen von deutschen Unternehmen im Wert von über 254 Millionen Euro. Unterstützt wird diese Dynamik durch Dubais Netzwerk von mehr als 30 spezialisierten Freihandelszonen, die Zugang zu maßgeschneiderter Infrastruktur, branchenspezifischen regulatorischen Rahmenbedingungen und einer Reihe von finanziellen Anreizen bieten. Dazu gehören ein Körperschaftsteuersatz von 0 % auf bestimmte Einkünfte sowie Befreiungen von der Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer und Dividendensteuer. In Verbindung mit den effizienten Verfahren zur Unternehmensgründung schaffen diese Maßnahmen ein günstiges Umfeld für deutsche Unternehmen mit internationalen Ambitionen. Die strategisch günstige Lage Dubais bietet direkten Zugang zu mehr als 2,5 Milliarden Verbrauchern in vielversprechenden Wachstumsmärkten. Als eine der fünf weltweit führenden Städte für Luft- und Seehandel ist das Emirat ein idealer Logistik- und Distributionshub für deutsche Unternehmen, die eine regionale Zentrale aufbauen oder global expandieren möchten. Neben seiner Rolle als globaler Handelsknotenpunkt bietet Dubai ein dynamisches und sich schnell entwickelndes Ökosystem für Start-ups. Von 2010 bis 2022 sammelten lokale Scale-ups über 10,2 Milliarden Euro ein und machten Dubai damit zum fortschrittlichsten Umfeld der Region für Jungunternehmen. Diese Bedingungen bieten deutschen Unternehmern, Risikokapitalgesellschaften und Technologieunternehmen einmalige Chancen, sich in einem der dynamischsten Innovationsökosysteme der Welt zu engagieren. Das Dubai Business Forum - Germany wird Partnerschaften fördern und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Märkten weiter stärken. Mit der Dubai Economic Agenda (D33) zielt Dubai darauf ab, seine Wirtschaft bis 2033 zu verdoppeln. Dadurch bietet das Forum deutschen Unternehmen und Investoren die ideale Gelegenheit, Expansionsmöglichkeiten in einer zukunftsfähigen Wirtschaft zu erkunden und von neuen globalen Trends zu profitieren. Das Dubai Business Forum - Germany am 20. Mai 2025 in Hamburg bietet Unternehmen die Gelegenheit zum Austausch mit Entscheidungsträgern aus Dubai. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Dubai Chambers: https://www.dubaichamberinternational.com/en/dbf-germany-register-your-interest Pressekontakt: Mohamad Mouzehem PR & Corporate Communications Tel: +971 4 2028537 Email: mailto:mohamad.mouzehem@dubaichamber.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179535/6028005 OTS: Dubai Business Forum