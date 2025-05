Pakistans Armee: indische Kampfjets abgeschossen

ISLAMABAD/NEU-DELHI (dpa-AFX) - Pakistans Armee hat eigenen Angaben nach zwei indische Kampfjets abgeschossen. Genauere Angaben machte das Militär nicht. Indien griff am Abend mehrere Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir an. Aus pakistanischen Geheimdienstkreisen hieß es, dass in der Stadt Bahwalpur im Osten Pakistans ein Kind bei den indischen Luftangriffen getötet worden sei.

Die Ereignisse sind eine erhebliche Eskalation der jüngsten Spannungen zwischen den beiden Atommächten. Ausgelöst wurden sie durch einen Terroranschlag am 22. April in dem indischen kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir. Bewaffnete Angreifer hatten dort auf einer Bergwiese in einer Urlaubsgegend nahe der Stadt Pahalgam 26 Menschen getötet - vorwiegend indische Touristen. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung vor, was Islamabad zurückweist./nal/DP/zb