Kursaal Bern AG

Kursaal Bern AG weiter auf Erfolgskurs



08.05.2025

Ad-hoc-Mitteilung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





2024 war ein positives Jahr für die Kursaal Bern AG. Das anteilige Ergebnis der Aktionäre konnte um fast das Dreifache auf CHF 4.2 Mio. gesteigert werden, dies bei leicht tieferem Umsatz (CHF 76.6 Mio.). Hier zeigten Prozessoptimierungen und ein effizientes Kostenmanagement ihre Wirkung. Die operative Rentabilität konnte deutlich gesteigert werden. Gesamthaft festigte die Kursaal Bern AG ihre Marktposition als bedeutende Kongress,- Hotel-, Gastronomie- und Casino-Gruppe.

In Zahlen zeigte sich 2024 folgendermassen

• Anteiliges Jahresergebnis CHF 4.2 Mio. (+ CHF 2.7 Mio)

• Leicht weniger Umsatz CHF 76.6 Mio. (- CHF 0.9 Mio.)

• Erhöhung des EBITDA auf CHF 13.1. Mio. (+ CHF 3.3 Mio.)

• Erhöhung Eigenkapitalquote auf 67.8 % (+ 1.3 Prozentpunkte)

• Erhöhung der EBITDA-Marge auf 17.0 % (+ 4.4 Prozentpunkte)

• Vollzeitstellen (FTE) 397 (- 38 FTE)

2024 konnten sowohl die Gastronomie, das Kongresszentrum als auch das Swissôtel Kursaal Bern deutliche Ertragssteigerungen ausweisen. Der Markt der terrestrischen Casinos hat sich hingegen in der Schweiz nicht wunschgemäss entwickelt und musste einen Rückgang des Bruttospielertrags hinnehmen, so auch das Grand Casino Kursaal Bern und das Casino Neuchâtel. Erfreulicherweise konnte das Onlinecasino 7melons.ch seinen Bruttospielertrag steigern.

Mitarbeitende

Der Kursaal Bern investiert in Ausbildung: Zurzeit arbeiten im Kursaal Bern 20 Lernende in den Berufen Restaurantfachperson, Köchin und Koch, Fachperson Hotellerie-Hauswirtschaft sowie Kaufleute Hotel/Gastro/Tourismus. Dazu kommen eine Mediamatiker-Lernende und ab August 2025 eine Lernende Hotelkommunikationsfrau. Insgesamt haben 2024 in der Kursaal Bern Gruppe 548 Personen (397 FTE) aus rund 50 Nationen gearbeitet, davon knapp 53% Frauen und 47% Männer.

Nachhaltigkeit

2024 ist der Kursaal Bern, wie geplant, durch Green Key öko-zertifiziert worden. Green Key ist ein auf die Zertifizierung von Kongresszentren und Hotels weltweit spezialisiertes Unternehmen. Die Schwerpunkte des Nachhaltigkeits-Engagements liegen weiterhin beim Energieverbrauch und der Verhinderung von Food Waste, was letztlich zu einem Engagement für Food Save führt: Im vergangenen Jahr konnten rund 3.2 Tonnen einwandfreie Lebensmittel verarbeitet und so vor der Vernichtung gerettet werden. Der CO2-Verbrauch soll mit Hilfe neuer Kältemaschinen und neuer Wärmespeicher weiter gesenkt werden.

Kongresszentrum

Das Kongresszentrum hat seine Ziele im vergangenen Jahr mehr als erreicht. Rekordmonat im Hinblick auf die Anzahl von Veranstaltungen und die Höhe des Umsatzes war, wie in den vergangenen Jahren, der November.

Swissôtel Kursaal Bern

2024 war im Swissôtel Kursaal Bern ein sehr erfolgreiches Jahr. Der September war der umsatzstärkste Monat in der gesamten 27-jährigen Hotelgeschichte. Dank eines optimierten Revenue-Managements erhöhte sich der Gesamtumsatz, trotz weniger verkauften Zimmern.

Gastronomie

Alle gastronomischen Angebote konnten 2024 ihren Ertrag vergrössern. Eine gelungene Mischung aus neuen Angeboten sowie bewährten und beliebten Klassikern überzeugte die Gäste. Das neuste Angebot (Giardino Tavolata im Private Dining des Giardino Restaurant & Bar) hat in kürzester Zeit zahlreiche Gästegruppen begeistert. Das bewährte Asian Dream Buffet wurde noch konsequenter auf Gästebedürfnisse umgestellt. Der Rooftop Grill im Sommer und der Rooftop Igloo im Winter boten wie gewohnt ein genussvolles Erlebnis an einem besonderen Ort mit einzigartiger Aussicht.

Grand Casino Kursaal Bern

Der Zuwachs im Onlinecasino 7melons.ch konnte den marktbedingten Rückgang beim Bruttospielertrag im terrestrischen Casino teilweise kompensieren. Das Ergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr dank Massnahmen zur Kostensenkung deutlich gesteigert werden.

7melons.ch

Das Onlinecasino 7melons.ch ist wiederum weit über dem Schweizer Benchmark aller Onlinecasinos gewachsen und hat sein Ergebnisziel erreicht. Im gesamten Jahr wurden Ausbau- und Optimierungsarbeiten durchgeführt, um die Attraktivität des Angebotes zu verbessern.

Casino Neuchâtel

2024 war für das Casino Neuchâtel, wie für alle terrestrischen Casinos in der Schweiz, ein herausforderndes Jahr. Dazu wurde die Geschäftstätigkeit durch unerwartete Bauarbeiten direkt vor dem Gebäude zusätzlich erschwert. Die Verpachtung des Restaurants hatte hingegen positive Auswirkungen.

Ausblick

Die angedrohten Massnahmen der US-Regierung sowie die angespannte politische und wirtschaftliche Lage in Frankreich und Deutschland bergen ein Risiko für die internationale Konjunktur. Grosse geopolitische Konflikte wie der Ukraine-Krieg und der Konflikt in Nahost sind noch immer nicht gelöst. Dies alles kann preistreibende Konjunktureffekte auslösen. Experten befürchten ein wirtschaftlich schwaches drittes Jahr in Folge für die Schweiz. Doch die Kursaal Bern AG bleibt optimistisch.

Im Kongresszentrum gestaltet sich die Zusammenarbeit im Congress Hub Bern zusammen mit der BERNEXPO AG und Bern Welcome weiterhin erfreulich. Um Randzeiten mit geringerer Auslastung besser zu nutzen, veranstaltet der Kursaal Bern eigene Kulturevents. Dazu wurde, in Zusammenarbeit mit dem Bierhübeli Bern, der Kultursaal Bern gegründet.

Die Hotellerie in der Schweiz erwartet ein von Unsicherheiten geprägtes 2025. Die Kursaal Bern AG ist jedoch optimistisch, dass ihr Angebot im Swissôtel Kursaal Bern weiterhin Gäste überzeugt und sie von ihrem Brand und der Anbindung an ACCOR profitiert.

Kundenorientierung steht auch 2025 im Mittelpunkt der Arbeit in der Gastronomie: Dabei entstehen innovative und überraschende Genuss-Erlebnisse, die einen Besuch in einem der Restaurants im Kursaal Bern immer wieder zu einem Erlebnis machen.

In den vergangenen Jahren durfte die Kursaal Bern AG aus rechtlichen Gründen keine Dividende auszahlen (Härtefallhilfen). Nun wird der Verwaltungsrat – wie bei der Kapitalerhöhung 2021 versprochen – eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik umsetzen. Konkret schlägt der Verwaltungsrat vor, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von CHF 22 auszurichten.

Am Samstag, 21. Juni 2025, wird die 122. ordentliche Generalversammlung der Kursaal Bern AG im Kursaal Bern stattfinden. Der Geschäftsbericht 2024 der Kursaal Bern AG als PDF-Dokument findet sich unterkursaal-bern.ch/geschaeftsberichte.

ÜBER DEN KURSAAL BERN

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den Geschäftsfeldern Kongresszentrum mit Eventorganisation, Hotel & Restaurants sowie Casino. Zum vielseitigen All-in-one-Angebot gehören Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik. Weiter verfügt die Gruppe über das in die ACCOR-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne Superior), eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Kursaal Bern mit seinem Onlineangebot '7melons.ch' und das Casino Neuchâtel. Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, von Green Key öko-zertifiziert, hat bei Swisstainable Level III (leading), arbeitet mit myclimate «Cause We Care» sowie United Against Waste und ist von HotellerieSuisse als «Green Living»-Betrieb ausgezeichnet.

