Putin und Xi wollen Kooperation vertiefen - Putin kündigt Vereinbarungen an

Moskau (Reuters) - Russland will nach Angaben von Präsident Wladimir Putin seine Zusammenarbeit mit China durch eine Reihe von Vereinbarungen vertiefen.

Bei dem Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau solle auch ein Abkommen über Investitionen aktualisiert werden, kündigte Putin am Donnerstag bei einem Treffen der beiden Politiker an.

Xi sagte, China wolle seine strategische Zusammenarbeit mit Russland intensivieren. Angesichts des Handelsstreits mit den USA erklärte Xi, China wolle in Kooperation mit Russland das globale multilaterale Handelssystem sowie Industrie- und Lieferketten sichern. Putin erklärte, er begrüße den Transfer chinesischer Technologie nach Russland. So sei Russland mittlerweile der größte Importeur chinesischer Autos.

Anlass von Xis Aufenthalt in der russischen Hauptstadt sind die am Freitag geplanten Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Angesichts der Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland infolge von dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind Russland und China in den vergangenen Jahren enger zusammengerückt. China ist ein wichtiger Abnehmer russischer Rohstoffe und verkauft im Gegenzug zunehmend Technologieprodukte an sein nördliches Nachbarland.

(Bericht von Dmitry Antonovin Moskau und dem Reuters-Büro Peking.)