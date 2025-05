^PEKING, May 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine Erdgaspipeline, die sich über

3.000 Kilometer in Russland und 5.111 Kilometer in China erstreckt, wurde im Dezember letzten Jahres in Betrieb genommen und versorgt rund 450 Millionen Menschen entlang der Strecke. Die Ostroute der chinesisch-russischen Gaspipeline ist ein Meilenstein in der Energiekooperation zwischen den beiden Ländern, doch die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarstaaten gehen weit darüber hinaus. Im Jahr 2024 stieg das bilaterale Handelsvolumen auf 244,8 Milliarden US-Dollar. Damit war China im 15. Jahr in Folge der größte Handelspartner Russlands. Auf Führungsebene haben sich die beiden Staatschefs im Laufe der Jahre mehr als 40 Mal zu verschiedenen Anlässen getroffen. Angesichts beispielloser globaler Veränderungen haben China und Russland ihr gegenseitiges politisches Vertrauen und ihre strategische Zusammenarbeit kontinuierlich vertieft, ihre enge Abstimmung in internationalen Angelegenheiten fortgesetzt und wertvolle Stabilität und positive Energie in eine turbulente Welt gebracht, sagte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Donnerstag in Moskau zu seinem russischen Amtskollegen Vladimir Putin. Xi ist am Mittwoch zu einem Staatsbesuch und zur Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Russland eingetroffen. Ein Pfeiler der Stabilität Xi forderte China und Russland auf, die Rechte und Interessen beider Länder und der zahlreichen Entwicklungsländer entschlossen zu verteidigen, insbesondere angesichts der gegenläufigen Strömungen des Unilateralismus, der Machtpolitik und der Einschüchterungsversuche in der Welt. Er plädierte für eine gerechte und geordnete multipolare Weltordnung und eine wirtschaftliche Globalisierung, die allen zugutekommt und alle einbezieht. Nur so könnten beide Seiten gemeinsam erfolgreich sein und ihre eigene Entwicklung und Erneuerung vorantreiben. China werde in Zusammenarbeit mit Russland seine besondere Verantwortung als große Weltmacht und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates wahrnehmen, fügte Xi hinzu. Feng Shaolei, Direktor des Zentrums für russische Studien (Center for Russian Studies) an der East China Normal University in Shanghai, wies darauf hin, dass der Besuch von Präsident Xi - wie auch seine früheren Reisen nach Russland - dazu diene, die langjährige Freundschaft und strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern zu stärken und Frieden und Stabilität in der Region sowie in der Welt zu erhalten. Feng betonte, dass beide Länder einen unabhängigen und autonomen Ansatz bei der Gestaltung ihrer Innen- und Außenpolitik verfolgten und dass die Beziehungen zwischen China und Russland in Zeiten des globalen Wandels ein stabilisierender Faktor seien. Wang Yong, Professor an der School of International Studies der Peking University, sagte, die Welt befinde sich in einer kritischen Phase. China und Russland sollten ihre Zusammenarbeit im Rahmen multilateraler Plattformen verstärken, um positive Impulse im Bereich der Global Governance zu setzen und Unilateralismus und Einschüchterungsversuchen entgegenzuwirken. Für China und Russland sei es klüger und sinnvoller, gemeinsam eine Zukunftsgemeinschaft für die Menschheit zu gestalten und für mehr Stabilität und positive Energie in der internationalen Gemeinschaft zu sorgen, als sich an geopolitischen Manövern zu beteiligen, fügte Wang hinzu. Stabile Beziehungen Xi lobte die langjährige gute Nachbarschaft und die Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen als Besonderheiten der bilateralen Beziehungen. Er sagte zudem, die Beziehungen zwischen China und Russland seien in der neuen Ära selbstbewusster, stabiler und belastbarer geworden. Putin stimmte dem zu und sagte, dass die Beziehungen auf gegenseitigem Respekt und Gleichheit basieren und nicht von äußeren Umständen beeinflusst werden. Am Donnerstag wohnten die beiden Präsidenten der Unterzeichnung und dem Austausch von mehr als 20 bilateralen Kooperationsabkommen bei, die sich auf Bereiche wie globale strategische Stabilität, Achtung der Autorität des Völkerrechts, Investitionsschutz, digitale Wirtschaft, Seuchenbekämpfung und Zusammenarbeit im Filmsektor erstrecken. Professor Feng betonte, dass die pragmatische Zusammenarbeit nach wie vor die stärkste Triebkraft der Partnerschaft zwischen China und Russland sei. Während traditionelle Bereiche wie Energie, Luft- und Raumfahrt und Infrastruktur nach wie vor wichtige Säulen darstellten, weiteten die beiden Länder ihre Zusammenarbeit auf neue Sektoren wie die digitale Wirtschaft, Biomedizin und grüne Entwicklung aus. Auch der kulturelle Austausch und die Begegnungen zwischen den Menschen haben an Dynamik gewonnen. Im Jahr 2023 vereinbarten die beiden Staatschefs, 2024 und 2025 zu Jahren der russisch-chinesischen Kultur zu machen und Hunderte von Austauschaktivitäten wie Ausstellungen, Filmvorführungen und Zusammenarbeit im akademischen Bereich zu organisieren. Darüber hinaus haben beide Seiten beeindruckende Fortschritte in der Bildungszusammenarbeit erzielt. Mehr als 200 russische Hochschulen bieten inzwischen Chinesischkurse an, die von rund 90.000 Studierenden besucht werden. Gleichzeitig studieren mehr als 40.000 chinesische Studierende in Russland. https://news.cgtn.com/news/2025-05-09/How-do-stable-China-Russia-ties- contribute-to-a-turbulent-world--1DdAJds4GT6/p.html °