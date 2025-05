Indien: Über 100 'Terroristen' in Pakistan bei Luftangriffen getötet

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Indiens Militär hat nach eigener Darstellung bei seinen Luftangriffen auf Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil Kaschmirs vor wenigen Tagen mehr als 100 "Terroristen" getötet. Unter ihnen sollen demnach auch Führungskräfte extremistischer Organisationen gewesen sein, die für Anschläge in Indien verantwortlich gemacht werden. Sie seien bei der Zerstörung von neun terroristischen Einrichtungen ums Leben gekommen, sagte der Leiter für Militäroperationen, Rajiv Ghai, am Abend in Neu-Delhi.

Ghai sagte mit Blick auf die Angriffe vom Mittwoch weiter: "Wir haben unsere Ziele erreicht und alle unsere Piloten kehrten heim." Wie viele Kampfjets zum Einsatz kamen, sagte er nicht. Ghai nannte Namen von angeblich getöteten Mitgliedern der islamistischen Gruppen Jaish-e-Mohammad und Lashkar-e-Taiba, die Indien als Terrororganisationen einstuft. Die Angaben Ghais lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Reaktion auf Anschlag

Die Angriffe waren eine Reaktion auf einen Terroranschlag im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs am 22. April, bei dem 26 Menschen - vorwiegend indische Touristen - getötet wurden. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung vor, Islamabad weist das zurück.

Nach der indischen Militäraktion kam es zu Gefechten in den Grenzregionen sowie zu gegenseitigen Luftangriffen. Am Samstag verkündeten beide Länder überraschend eine Waffenruhe. Indien warf dem Nachbarland jedoch schon wenige Stunden später mehrfache Verstöße gegen die Feuerpause vor, was Pakistan umgehend zurückwies.

Laut Ghai kam es noch bis zum Sonntagmorgen zu Gefechten entlang der westlichen Grenze. Im weiteren Tagesverlauf blieb es jedoch ruhig. Am Montag wollen führende Militärs beider Atommächte über die Umsetzung der Waffenruhe sprechen. Seit ihrer Unabhängigkeit führten beide Länder mehrere Kriege gegeneinander, auch um Kaschmir./dg/DP/zb