EQS-News: Q1 2025: ProCredit setzt Wachstums- und Transformationsstrategie mit gutem Finanzergebnis fort

EQS-News: ProCredit Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Q1 2025: ProCredit setzt Wachstums- und Transformationsstrategie mit gutem Finanzergebnis fort



12.05.2025 / 06:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Q1 2025: ProCredit setzt Wachstums- und Transformationsstrategie mit gutem Finanzergebnis fort

Kreditwachstum von 174 Mio. EUR bzw. 2,5 %; gutes Wachstum in allen Kundensegmenten und den Regionen Südost- und Osteuropa

Konzernergebnis von 25,2 Mio. EUR entspricht einer Eigenkapitalrendite von 9,5 %

Kosten-Ertrags-Verhältnis bei 70,8 %; strategische Investitionen in Wachstumskatalysatoren beginnen abzuflachen

Vorstand schlägt Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,59 EUR pro Aktie vor

ProCredit Holding in den deutschen Small-Cap-Index SDAX aufgenommen

Frankfurt am Main, 12. Mai 2025 – Die vor allem in Südost- und Osteuropa tätige deutsche Impact Banking Gruppe ProCredit hat ihren ambitionierten Wachstumskurs im ersten Quartal 2025 fortgesetzt und dabei ein gutes Rentabilitätsniveau beibehalten. Das Kreditportfolio der Gruppe wuchs im ersten Quartal um 2,5 %, insbesondere bei Kleinst- und Kleinunternehmen sowie Privatkund*innen. Kostensteigerungen standen größtenteils im Zusammenhang mit den strategischen Investitionen in Wachstums- und Skalierungsinitiativen, die im Vorjahr durchgeführt wurden, und führten zu einem vorübergehend höheren Kosten-Ertrags-Verhältnis von 70,8 %. Das Nettoergebnis für das erste Quartal in Höhe von 25,2 Mio.EUR entspricht einer Eigenkapitalrendite von 9,5 %. Zur Hauptversammlung am 4. Juni 2025 schlägt der Vorstand u.a. eine Dividende von 0,59EUR pro Aktie vor, was 1/3 des Konzernergebnisses für 2024 entspricht. Mit Wirkung zum 9. Mai 2025 wurde die ProCredit-Aktie in den Auswahlindex für deutsche Small Caps SDAX aufgenommen.

Das Kreditportfolio der Gruppe wuchs im ersten Quartal 2025 um 174 Mio.EUR bzw. 2,5% (Q1-2024: 187 Mio.EUR bzw. 3,0 %) in allen Kundensegmenten und besonders stark in einigen der kleineren Banken der Gruppe. Währungsbereinigt wuchs das Kreditportfolio der Gruppe um 3,2 %. Im Einklang mit der Geschäftsstrategie steuerten die kleinvolumigen Kundensegmente der Kleinst- und Kleinunternehmen und Privatkund*innen mehr als 70 % des Gesamtwachstums bei. Die Einlagen gingen leicht um 55 Mio.EUR bzw. 0,7 % zurück, was hauptsächlich auf eine saisonale Reduktion von Geschäftskundeneinlagen zurückzuführen ist. Die Einlagen von Privatkund*innen stiegen um 79,5 Mio.EUR bzw. 2,2 % hingegen deutlich.

Gute Rentabilität; gezielte Investitionen in zukünftiges Wachstum beginnen abzuflachen

Die Gruppe erzielte trotz höherer Personal- und Verwaltungsaufwendungen, die vor allem aufgrund der strategischen Wachstumsinvestitionen im Vorjahr gestiegen waren, eine gute Eigenkapitalrendite von 9,5 % im Rahmen der Erwartungen (Q1-2024: 13,4 %). Der operative Ertrag blieb mit 105,6 Mio.EUR (Q1-2024: 107,2 Mio.EUR) weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres, während das Kosten-Ertrags-Verhältnis aufgrund dieser Dynamiken auf 70,8% (Q1-2024: 61,7 %) anstieg.

Der Nettozinsertrag sank um 5,1 Mio. EUR auf 85,0 Mio. EUR (Q1-2024: 90,1 Mio.EUR), da positive Effekte aus dem starken Kreditwachstum durch negative Preiseffekte aus niedrigeren Leitzinsen sowie höhere Zinsaufwendungen mehr als ausgeglichen wurden. Die Nettozinsmarge belief sich auf 3,2 % und lag damit um 49 Basispunkte unter dem Wert der Vorjahresperiode von 3,7 %.

Der Provisionsüberschuss lag mit 22,6 Mio.EUR um 1,5 Mio.EUR bzw. 7,2 % über dem Wert der Vorjahresperiode (Q1-2024: 21,0 Mio.EUR), was vor allem auf die gute Entwicklung der Erträge aus dem Transaktionsgeschäft und dem Devisengeschäft zurückzuführen ist. Die sonstigen betrieblichen Nettoerträge trugen mit -1,9 Mio.EUR (Q1-2024: -3,9 Mio.EUR) zum Gesamtergebnis bei.

Der Personal- und Verwaltungsaufwand stieg um 8,6Mio.EUR bzw. 13,0%. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf höhere Kosten für Personal, IT und Marketing zurückzuführen, da die Gruppe eine nachhaltige Grundlage für ihre Wachstumsambitionen schafft. Während die Zahl der Mitarbeitenden im Jahr 2024 über alle Konzerneinheiten hinweg um über 700 bzw. 19% gestiegen war, ist sie seit Jahresbeginn weitgehend stabil geblieben. Ebenso erhöhte sich die Zahl der Filialen und Servicestellen im ersten Quartal 2025 nur noch geringfügig, nachdem sie im Jahr 2024 um 47 anstieg. Dies zeigt das beginnende Abflachen der strategischen Wachstumsinvestitionen auf, die 2024 einen wesentlichen Kostenfaktor darstellten.

Die positive operative und finanzielle Entwicklung der Gruppe im ersten Quartal 2025 wurde durch die regionalen Segmente Südosteuropa und Osteuropa getragen. Die Geschäftstätigkeit der Gruppe in Ecuador wirkte sich wie im Vorjahr negativ auf das Konzernergebnis aus. Die Eigenkapitalrendite des Konzerns ohne Berücksichtigung des regionalen Segments Südamerika belief sich auf 10,4%.

Hohe Portfolioqualität unterstützt niedrige Risikokosten

Der Anteil notleidender Kredite blieb stabil auf dem niedrigen Niveau von 2,2% (Q4-2024: 2,3%). Die Risikovorsorge wies eine Nettoauflösung in Höhe von 0,8Mio.EUR (Q1-2024: 0,3Mio.EUR Risikovorsorge) auf, was Risikokosten von -5 Basispunkten (Q1-2024: 2Basispunkte) entsprach. Neben der hohen Portfolioqualität der Gruppe wurde diese Entwicklung vor allem durch anhaltend hohe Erträgen aus bereits abgeschriebenen Krediten in Höhe von 2,9Mio.EUR (Q1-2024: 3,3Mio.EUR) begünstigt.

„Im ersten Quartal 2025 setzt ProCredit den strategisch wichtigen Kurs fort, den wir im Jahr 2024 mit der Einführung unserer ehrgeizigen Wachstums- und Transformationsstrategie erfolgreich eingeschlagen haben. Wir konnten erneut gutes Wachstum erzielen, welches insbesondere durch kleinvolumige Engagements mit Unternehmenskunden und unser Privatkundengeschäft getrieben wurde. Gleichzeitig beobachten wir, dass sich das Tempo der strategischen Wachstumsinvestitionen in den meisten Bereichen aufgrund der starken Fortschritte im letzten Jahr verlangsamt. Eine wichtige Ausnahme bildet der Bereich IT, in dem wir auch in diesem Jahr in Entwicklung und unternehmensweiten Rollout investieren. Damit wollen wir die Fortschritte in unserer Geschäftsstrategie und bei unseren Wachstumszielen weiter vorantreiben.

Da sich die Skaleneffekte erst sukzessive über einige Quartale einstellen werden und angesichts des Gegenwinds bei Margen durch den allgemeinen Rückgang der Zinssätze, freuen wir uns, dass wir auch in diesem Quartal ein gutes und im Rahmen unserer Erwartungen liegendes Profitabilitätsniveau erreichen konnten. Auf dieser Grundlagefühlen wir uns sehr bestätigt darin, dass die strategische Ausrichtung der Gruppe mit ihren Investitionen in Wachstum und die Transformation der Bilanzstruktur wirksam sein wird, um Margen zu stärken und eine attraktive mittelfristige Profitabilität in Einklang mit unserer Prognose zu ermöglichen“, kommentiert Hubert Spechtenhauser, Vorstandsvorsitzender der ProCredit Holding AG.

Vorstand schlägt Dividende von 0,59 EUR für kommende Hauptversammlung vor

Die harte Kernkapitalquote der Gruppe blieb mit 13,1% gegenüber dem Jahresende 2024 unverändert (Q4-2024: 13,1%). Im Einklang mit der Dividendenpolitik der Gruppe, ein Drittel des Konzernergebnisses als Dividende auszuschütten, hat der Vorstand der für den 4. Juni 2025 anberaumten Hauptversammlung vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,59EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Gesamtausschüttung von 34,8Mio. EUR.

Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2025 der ProCredit Gruppe steht ab heute auf der Webseite der ProCredit Holding im Bereich Investor Relations unter https://procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/ zur Verfügung. Der Finanzkalender der ProCredit Holding ist abrufbar unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/finanzkalender/.

Q1 2025 Ergebnisse im Überblick

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht zutreffend waren, können die tatsächlichen Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über zwingende gesetzliche Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

12.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2134530 12.05.2025 CET/CEST