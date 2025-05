Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 66,20 US-Dollar. Das waren 43 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni sank um 45 Cent auf 63,22 Dollar.

Zuletzt hatte eine überraschende Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China den Ölpreisen deutlichen Auftrieb verliehen. Damit verbunden ist die Hoffnung auf ein Anziehen der Weltkonjunktur, was die Nachfrage nach Rohöl ankurbeln dürfte. Die Preisrückgänge vom Mittwoch sind lediglich eine kleine Gegenbewegung.

Angaben zu den Rohöllagerbeständen in den USA wirkten sich nicht nachhaltig aus. Diese waren in der vergangenen Woche überraschend und deutlich gestiegen./la/he