OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / vbw begrüßt ...

vbw begrüßt Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz / Brossardt: "Bundeskanzler zeigt Führungsstärke" München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. begrüßt die Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz. "Der Bundeskanzler hat mit dieser Regierungserklärung eindrucksvoll seine Führungsstärke gezeigt. Er hat klar gemacht, dass die Stärkung der Wirtschaft im Mittelpunkt seiner Amtszeit steht. Mit dieser klaren Schwerpunktsetzung gibt er dem Wirtschaftsstandort Deutschland Zuversicht", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Besonders zu begrüßen ist, dass Friedrich Merz die wirtschaftsfördernden Maßnahmen des Koalitionsvertrags jetzt mit hoher Priorität schnell umsetzen will. Brossardt: "Positiv ist etwa, dass der Bundeskanzler die Verbesserung der Abschreibungsbedingungen, die ab 2028 in eine Senkung der Körperschaftssteuer mündet, noch vor dem Sommer auf den Weg bringen will. Zudem setzt Friedrich Merz einen klaren Fokus auf die dringend notwendige Senkung der Energiepreise und den Bürokratieabbau. Zu begrüßen ist zudem, dass Merz die Flexibilisierung der Arbeitszeit anpacken und umsetzen will." Merz spricht laut Brossardt zudem den wichtigen Punkt an, nämlich dass Leistung sich wieder lohnen muss und dass die neue Regierung wieder mehr auf Freiheit und Eigenverantwortlichkeit setzen will statt auf Gängelung. Auch im Hinblick auf die großen internationalen Herausforderungen schlägt Merz laut vbw den richtigen Ton an und die richtigen Maßnahmen vor: "Mit hoher Priorität und Intensität verfolgt Merz die dringend notwendige Einigung und Stärkung Europas. Denn klar ist: Nur ein starkes und geeintes Europa kann sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch in der neuen Weltordnung bestehen. Hier hat der Bundeskanzler in den ersten Tagen seiner Amtszeit bereits bewiesen, dass ein neuer, frischer Wind weht. Auch was die internationale Handelspolitik angeht, so setzt Merz mit dem Ziel des Ausbaus der Freihandelsabkommen auf die richtige Strategie." Pressekontakt: Tobias Rademacher, 089-551 78-399, mailto:tobias.rademacher@ibw-bayern.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6034072 OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.