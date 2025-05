Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Verbot der Reichsbürger-Gruppe

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zum Verbot der Reichsbürger-Gruppierung "Königreich Deutschland":

"Verein "Königreich Deutschland". Die Gruppierung, deren Name harmlos bis ulkig klingt, wurde gestern von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) verboten. Das Verbot ist richtig. Denn auch, wenn manch einer die sogenannten Reichsbürger nicht für voll nimmt, sind deren Anhänger in den letzten Jahren immer wieder durch Umsturzfantasien und Extremismus in die Schlagzeilen geraten. Die Gruppierungen erkennen den deutschen Rechtsstaat nicht an. Genau dieser Rechtsstaat hat nun ein wichtiges Signal gesendet, dass er solche Umtriebe nicht hinnimmt."/yyzz/DP/men