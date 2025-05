Pressestimme: 'Volksstimme' zu Union und Linken

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Union und Linken:

"Eben noch tanzte die Linken-Spitze vor Glück über das Comeback auf der Parteitagsbühne in Chemnitz - da wird die beschlossene Antisemitismus-Resolution öffentlich zerrissen. Es gehört zur DNA der Linkspartei, sich immer dann selbst ein Bein zu stellen, wenn es eigentlich laufen könnte. Die Kanzler-Wahl war eine Offenbarung für die Linken. Die Linken-Gegner in der CDU geißeln diese gern als Stacheldraht-Partei. Das ist ein Vierteljahrhundert nach Auflösung der einstigen DDR-Staatspartei daneben. Die Linkspartei hat in diversen Ländern mitregiert und in Thüringen den Ministerpräsidenten gestellt, ohne dass die Demokratie abgeschafft worden wäre. Bei allem Getöse: Die Linken-Wahlhilfe im Bundestag ist womöglich eine Blaupause für die Landtagswahlen 2026 in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Die Stimmen der Linkspartei könnten das einzige Mittel sein, um die AfD in den Ost-Ländern von der Macht fernzuhalten."/yyzz/DP/he