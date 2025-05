Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Alvarez & Marsal beruft Dr. Gion Job, Senior Director, zur Verstärkung seiner Steuerpraxis in der Schweiz



Der erfahrene Experte bringt mehr als drei Jahrzehnte Berufserfahrung in den Bereichen internationale Steuern, M&A und Change Management mit.

Zürich, 15. Mai 2025 – Alvarez & Marsal Tax (A&M Tax), eine Tochter des weltweit führenden Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M), hat Dr. Gion Job zum Senior Director in der Schweiz ernannt. Seine Ernennung erfolgt mit sofortiger Wirkung. Für A&M ist dies ein strategischer Schritt, um der wachsenden Nachfrage der Schweizer Kunden nach Strategien für eine globale Steuerplanung gerecht zu werden.

Dr. Job ist ein erfahrener Steuerspezialist für Fusionen und Übernahmen (M&A) mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der globalen Leitung der Unternehmenssteuern internationaler, börsennotierter Konzerne der chemischen Industrie. Er geniesst das Vertrauen der Unternehmen im Hinblick auf deren direkte wie indirekte Steuern im internationalen Umfeld. Als versierter Steuerfachmann wird er eng mit Dr. Kersten Honold, Managing Director in Zürich, zusammenarbeiten und die Entwicklung der A&M Tax Practice, die seit ihrem Start in der Schweiz im Jahr 2024 kontinuierlich expandiert, weiter vorantreiben.

„Einen Experten von Gions Kaliber, Erfahrung und Reputation bei A&M willkommen zu heissen, ist eine äusserst starke Bestätigung und Anerkennung unseres Teams“, sagt Marvin Rust, Managing Director von A&M Tax UK und Leiter von A&M Tax EMEA. „Sein breites Netzwerk und seine praktische Expertise in den Bereichen internationale Unternehmenssteuern, M&A und Verrechnungspreise, die er in Spitzenpositionen in der Industrie erworben hat, erfüllen die Bedürfnisse unsere Kunden auf perfekte Weise und ergänzen unsere bestehenden Kompetenzen in der Steuerberatung in der Schweiz.“

Vor seinem Wechsel zu A&M war Dr. Job 23 Jahre lang als Global Head of Tax bei Clariant und zwei Jahre als Global Head of Tax bei der EMS-Chemie-Gruppe tätig. Bei Clariant leitete er Teams in den Regionen Amerika, Asien, Europa und Naher Osten und trug dabei zur Steigerung der Steuereffizienz, Einhaltung der Steuervorschriften und Transformation des Konzernportfolios bei, darunter:

die Übernahme und Integration von rund 30 Unternehmen sowie grösserer globaler Chemiekonzerne in Deutschland, Grossbritannien, den USA und den Niederlanden;

die Ausgliederung (Carve-out) und Veräusserung von 12 bedeutsamen Business Units;

der Verkauf von 40 kleineren und mittelgrossen Geschäftseinheiten; und

die Vorbereitung und Durchführung grosser Fusionen in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden und den USA.

Dr. Job bemerkt hierzu: „Die ergebnisorientierte Grundhaltung von A&M stimmt absolut mit meiner eigenen überein. Ich freue mich darauf, meine Branchenerfahrung einzubringen, um die Kunden ganzheitlich mit meiner praktischen Erfahrung zu unterstützen mit dem Ziel, dass Kundenprojekte effizient strukturiert und erfolgreich umgesetzt werden.“

Ernesto „Ernie“ Perez, Managing Director und Global Practice Leader von A&M Tax, fügt an: „Gions langjährige Erfahrung in M&A, sein erstklassiges professionelles Netzwerk und seine umfangreiche Praxiserfahrung in multinationalen Konzernen entsprechen genau dem Anspruch an erstklassige Beratungsdienstleistungen, die wir unseren Kunden auf globaler Ebene anbieten.“

Als Mitglied des Steuerkomitees von SwissHoldings und des Tax Executive Council hat Dr. Job auch die Steuerverwaltungen verschiedener Kantone bei Steuerreformprojekten unterstützt. Als Muttersprachler in Deutsch und Italienisch spricht er ausserdem fliessend Englisch, Französisch und Spanisch.

About Alvarez & Marsal

Founded in 1983, Alvarez & Marsal is a leading global professional services firm. Renowned for its leadership, action and results, Alvarez & Marsal provides advisory, business performance improvement and turnaround management services, delivering practical solutions to address clients' unique challenges. With a world-wide network of experienced operators, world-class consultants, former regulators and industry authorities, Alvarez & Marsal helps corporates, boards, private equity firms, law firms and government agencies drive transformation, mitigate risk and unlock value at every stage of growth.

To learn more, visit:AlvarezandMarsal.com.

About Alvarez & Marsal Tax

Alvarez & Marsal Tax, part of Alvarez & Marsal (A&M), a global professional services firm, is an independent tax group made up of experienced tax professionals dedicated to providing customized tax advice to clients and investors across a broad range of industries. Its professionals extend A&M's commitment to offering clients a choice of advisers who are free from audit-based conflicts of interest and bring an unyielding commitment to delivering responsive client service. A&M Tax has offices in major metropolitan markets throughout the US, Latin America, APAC and EMEA.

