Börse Frankfurt-News: DAX-Familie mit neuen Allcap-, Smallcap- und Midcap-Variante

15. Mai 2025. ZUG (STOXX). STOXX, die Indextochter der Deutsche Börse Group, führt neue DAX-Composite-Indizes ein. Diese bieten Investoren die Möglichkeit, verschiedene Größensegmente des deutschen Aktienmarktes in einer Indexstrategie zu kombinieren.

Der DAX®All Cap (DE000A4ALTF6) kombiniert den DAX, den MDAX und den SDAX. Der DAX LargeMid Cap (DE000A4ALUG2) kombiniert den DAX und den MDAX. Der DAX MidSmall Cap (DE000A4ALTC3)besteht aus MDAX und SDAX.

"Die neuen Indizes ergänzen die DAX-Indexlandschaft und erweitern die Möglichkeiten, Portfolios und Strategien, die den deutschen Aktienmarkt abdecken, aufzubauen. Die neuen Indizes basieren auf der bewährten Methodik und Transparenz, die den DAX seit 1988 zu dem Referenzindex für den deutschen Aktienmarkt machen", erklärt Veronika Kylburg, Head of Global Benchmarks.

Die neuen DAX-Composite-Indizes sind die jüngste Entwicklung der DAX-Familie, die stetig wächst:

+ Im März 2024 führte STOXX, Indexadministrator der DAX-Indizes, eine Reihe an UCITS-capped DAX Indizes ein, die den Kappungsgrenzen der EU-Richtlinie entsprechen,

+ sowie DAX-Indizes mit einer maximalen Komponentengewichtung von 10 Prozent.

+ Im Februar dieses Jahres wurden eine DAX-Version ohne Kappungsgrenze und eine DAX-Version mit einer Kappungsgrenze von 20 Prozent eingeführt.

Der DAX, in seiner am häufigsten nachgebildeten Version, hat eine Kappungsgrenze von 15 Prozent. Für den DAX All Cap und den DAX LargeMid Cap stehen verschiedene Kappungsgrenzen zur Auswahl.

Die Einführung der DAX-Composite-Indizes erfolgt vor dem Hintergrund eines gestiegenen Interesses an deutschen Aktien, die gemessen an den Fondszuflüssen in diesem Jahr auf ein Mehrjahres geklettert sind*.

Die Nettokäufe von ETFs, die in der EMEA-Region zugelassen sind, stiegen in diesem Jahr auf 3,1 Mrd. Euro. Damit erreichten sie nach Angaben des Daten-Anbieters ETFBook den bisher höchsten Wert für einen vergleichbaren Zeitraum, basierend auf Daten, die bis ins Jahr 2015 zurückreichen. Die Nettomittelzuflüsse in Fonds, die einen Index der DAX-Familieabbilden, beliefen sich laut der Analyse von ETFBook in diesem Zeitraum auf 3 Mrd. EUR oder 97 Peozent des Gesamtvolumens. Davon flossen 1,31 Mrd. Euro in ETFs, die den Referenzindex DAX abbilden, während MDAX-Referenzfonds einen Rekordzufluss von 1,37 Mrd. Euro verzeichneten.

Ausführliche Performance-Vergleiche und grafische Darstellungen der Indexfamilie auf stoxx.com

