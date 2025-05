Devisen: Euro wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist mit wenig Bewegung in den Donnerstag gestartet. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1188 US-Dollar. Tags zuvor war der Eurokurs noch in Richtung der Marke von 1,13 Dollar gestiegen, dann aber wieder zurückgefallen.

Im weiteren Tagesverlauf rücken dann Konjunkturdaten in den Fokus. Zuletzt hätten Einigungen im Handelsstreit der USA mit anderen Ländern die Risikobereitschaft der Finanzmarktteilnehmer erhöht und die Konjunktursorgen in den Hintergrund treten lassen, erklärten die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar. "Dennoch werden neue Wirtschaftsdaten mit Aufmerksamkeit verfolgt und heute gibt es davon reichlich." Sie verweisen auf die Industrieumfragen der regionalen US-Notenbanken von New York und Philadelphia, "die trotz möglicher Stimmungsaufhellungen im Kontraktionsbereich verharren dürften." Hinzu kämen die US-Einzelhandelsumsätze, die Informationen über die Ausgabenbereitschaft der Konsumenten lieferten./mis/stk