EQS-News: PUMA ernennt Dominique Gathier zum Vice President Teamsport

EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

PUMA ernennt Dominique Gathier zum Vice President Teamsport



15.05.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

PUMA ernennt Dominique Gathier zum Vice President Teamsport

Herzogenaurach, 15. Mai 2025 – Das Sportunternehmen PUMA hat Dominique Gathier (45) mit Wirkung zum 15. Mai zum neuen Vice President der Business Unit Teamsport ernannt. Er tritt die Nachfolge von Matthias Bäumer an, der zu Beginn des Jahres die Position des Chief Commercial Officers bei PUMA übernommen hat, und wird direkt an Chief Product Officer Maria Valdes berichten.

Dominique hat die französische und deutsche Staatsbürgerschaft und ist seit 19 Jahren bei PUMA tätig. In dieser Zeit hatte er verschiedene Positionen im Marketing und in der Produktentwicklung inne. Zuletzt war er als Senior Director of Product Line Management für Teamsport Footwear und Equipment tätig und damit für die erfolgreichen Fußballschuhmodelle FUTURE, ULTRA und KING verantwortlich. Er studierte Management an der Kedge Business School in Bordeaux, Frankreich.

„Mit Dominique wird eine erfahrene Führungskraft unsere Business Unit Teamsport leiten, denn er war maßgeblich an einigen unserer erfolgreichsten Performance-Produkte beteiligt“, so Maria Valdes, Chief Product Officer bei PUMA. „Ich bin überzeugt, dass Dominique PUMAs starkes Momentum im Teamsport weiter ausbauen und spannende neue Produkte auf den Markt bringen wird, die Athlet*innen – egal ob Profi oder Hobbyspieler*innen -, Teams und Fans auf der ganzen Welt begeistern.“

In seiner neuen Position ist Dominique für das gesamte Produktteam der Business Unit verantwortlich. Er wird die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung von Produktstrategien sicherstellen und dabei eng mit PUMAs zahlreichen externen Partnern wie Clubs und Verbänden zusammenarbeiten.

PUMAs Business Unit Teamsport stellt Schuhe, Textilien und Accessoires für Fußball und für lokal relevante Sportarten wie Handball, Rugby und Cricket her.

Medienkontakt: Robert-Jan Bartunek – Corporate Communications – robert.bartunek@puma.com

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

15.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2138028 15.05.2025 CET/CEST