Gespräch zwischen Erdogan und Selenskyj in Ankara gestartet

ANKARA (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj in Ankara zu Gesprächen empfangen. Erdogan habe Selenskyj im Präsidentenpalast in der türkischen Hauptstadt empfangen, berichtete die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. In Istanbul werden am Nachmittag Verhandlungen zwischen Vertretern Kiews und Moskaus zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine erwartet.

Selenskyj hatte eine Reise nach Istanbul an die Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin geknüpft. Der Kremlchef hatte die Verhandlungen in Istanbul selbst vorgeschlagen. Seine Teilnahme ist seit Mittwochabend aber vom Tisch. Für Russland nimmt eine Delegation unter Putins Berater Wladimir Medinski teil.

Die Türkei unterhält sowohl zu Moskau als auch zu Kiew gute Beziehungen. Die letzten direkten Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien fanden 2022 ebenfalls in Istanbul statt - endeten aber ohne Erfolg./mee/DP/jha