GNW-News: Europäisches Debüt in Leipzig: Neues BioPharma Innovations-Forum rückt Adipositas in den Fokus

Basel/Leipzig, 15. Mai 2025 Adipositas gilt als eine der größten gesundheitlichen und ökonomischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Am 11. und 12. Juni findet in Leipzig erstmals das European BioPharma Obesity Innovation Forum (EBOIF) statt. Die internationale Fachkonferenz bringt führende Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Pharmaindustrie, Gesundheitswirtschaft, Politik und Investorenkreisen zusammen, um gemeinsam neue Wege im Umgang mit Adipositas zu diskutieren - von innovativen Therapien über digitale Lösungen bis hin zu regulatorischen Strategien. Rasante Zunahme von Adipositas fordert Gesundheitswesen heraus Adipositas gehört zu den größten Herausforderungen für das globale Gesundheitswesen im 21. Jahrhundert. Laut Prognosen der World Obesity Federation wird der Anteil der Menschen mit Adipositas (BMI > 30) bis 2035 weltweit auf rund 24 Prozent steigen. Im Jahr 2020 lag dieser Anteil noch bei etwa 14 Prozent. Noch deutlicher: Bis 2035 könnten weltweit 1,9 Milliarden Menschen mit Adipositas leben. Die globalen Kosten durch Übergewicht und Adipositas könnten bis 2035 auf 4,32 Billionen US-Dollar pro Jahr ansteigen - das entspricht etwa 3 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP). In vielen OECD-Ländern verursacht Adipositas 3-8 % der gesamten Gesundheitsausgaben. Die Belastung ist besonders hoch durch chronische Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Herz- Kreislauf-Erkrankungen, einige Krebsarten und orthopädische Probleme. Adipositas-Pandemie erfordert systemische Antworten Adipositas ist somit nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein dringendes gesellschaftliches und ökonomisches Problem, das systemische Antworten erfordert - von Prävention und regulatorischen Maßnahmen bis hin zu medizinischen Innovationen. ?Durch neu in den Markt gebrachte GLP-1 Therapien erfahren wir immer mehr über die Potenziale dieser Medikamentenklasse, die über kardio- metabolische Erkrankungen hinausgehen und Hoffnung für viele Patienten bringen. Klinische Erfolge und ein hoch attraktives wirtschaftliches Potenzial ziehen großes Interesse auf sich und beflügelt das Engagement von biopharmazeutischen Innovatoren und Investoren", so Leonard Sachs, Initiator der Konferenz. Leipzig als Standort mit Signalwirkung ?Europa spielt eine Schlüsselrolle in der globalen Forschung zu Stoffwechselerkrankungen - und Leipzig ist ein Paradebeispiel für den interdisziplinären Ansatz, den wir in der Bekämpfung von Adipositas brauchen. Als aufstrebendes Zentrum für Life Sciences und medizinische Forschung in der Mitte Europas bietet die Stadt nicht nur exzellente wissenschaftliche Infrastruktur, sondern auch eine starke Verbindung zu akademischen Einrichtungen, klinischen Studienzentren und industriellen Partnern, erklärt André Hofmann, Geschäftsführer der Leipziger leap:up GmbH, einer der Mitinitiatoren des Forums. Hochkarätige Besetzung Das Forum wird sich auf zentrale Themen wie innovative Therapien, Fortschritte in der klinischen Entwicklung, digitale Gesundheitslösungen und neue regulatorische Rahmenbedingungen konzentrieren. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung eine Plattform für Start-ups, Investoren und etablierte Pharmaunternehmen, um zukunftsweisende Partnerschaften zu knüpfen. Die Konferenz wird eine beindruckende Reihe von Meinungsführern des Segments aus der ganzen Welt zusammenbringen und kündigt Keynotes u.a von den folgenden Experten an: * Dr. Andres Acosta, Mayo Clinic, Rochester (USA) * Prof. Antje Körner, Universität Leipzig / HI-MAG * Prof. Arya Sharma, internationaler Adipositas-Experte (Kanada) * Prof. Dr. Daniel Weghuber, Universitätsklinikum Salzburg * Prof. Ruth Loos, Novo Nordisk Foundation CBMR * Prof. Dr. Matthias Blüher, Universität Leipzig / HI-MAG * Prof. Michael Stumvoll, Klinischer Programmdirektor / HI-MAG * Stephan Albani, MdB, Mitglied des Senats der Helmholtz-Gemeinschaft Präsenz- und Onlineformat für internationale Reichweite Die Veranstaltung findet als zweitägige Präsenzkonferenz in Leipzig statt. Ergänzt wird sie durch eine virtuelle Fortsetzung am 18. und 19. Juni, um internationale Teilhabe zu ermöglichen. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.sachsforum.com/1eboif-about.html (https://www.sachsforum.com/1eboif-about.html)