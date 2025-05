GNW-News: Zraox startet integriertes System für Multisignatur und KI-Risikokontrolle - weiterhin keine Sicherheitsvorfälle seit Bestehen

^GREENWOOD VILLAGE, Colo., May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Digital-

Asset-Börse Zraox (https://www.zraox.org) hat kürzlich die Einführung eines integrierten Systems für Multisignatur und künstliche Intelligenz (KI) im Risikomanagement bekannt gegeben. Mit einer flexiblen Multisignaturstrategie und intelligenter Erkennungstechnologie erweitert die Plattform ihre bestehende Sicherheitsarchitektur um eine weitere Schutzebene. Seit ihrer Gründung ist Zraox für seine strengen Risikokontrollmechanismen und umfassenden Compliance- Prozesse bekannt - und kann bis heute eine makellose Bilanz ohne größere Sicherheitsvorfälle vorweisen. Das aktuelle Upgrade zielt darauf ab, die Fähigkeit zur Risikoabwehr nochmals zu steigern, um Nutzervermögen und Handelsprozesse noch besser zu schützen. Im Bereich der Multisignatur hat Zraox mehrere konfigurierbare Optionen eingeführt, die physische Trennung über Hardware Security Module (HSM) mit kryptografischen Verfahren kombinieren. Durch die individuelle Anpassung von Anzahl der Unterzeichner, Verifikationsmethoden und Schlüssellogistik wird das Risiko von Single Points of Failure oder menschlichem Versagen effektiv minimiert. Parallel dazu nutzt das neue KI-Risikomanagementmodul maschinelles Lernen zur 24/7-Analyse zahlreicher Datenparameter - darunter Handelsfrequenz, Kontohistorie und Verhaltensmuster. Sobald verdächtige Aktivitäten erkannt werden, wie etwa ein sprunghafter Anstieg des Handelsvolumens oder häufige Transaktionen mit Hochrisikoadressen, löst das System automatisch eine Warnung aus und schränkt kritische Funktionen ein. Das Sicherheitsteam von Zraox führt daraufhin eine Überprüfung durch und kann bei Bedarf die Sicherheitsstufe anheben, um potenzielle Risiken frühzeitig einzudämmen. Chief Security Officer Richard Yamamoto betont: ?Die Kombination von Multisignatur und KI-Risikokontrolle ermöglicht es uns, auch bei komplexen Bedrohungslagen schnell zu reagieren und präzise einzugreifen. Seit unserer Gründung konnten wir eine Bilanz ohne schwerwiegende Sicherheitsvorfälle aufrechterhalten. Auch künftig werden wir weiterhin stark in Forschung und Entwicklung investieren und gemeinsam mit internationalen Prüfstellen und Sicherheitspartnern eine belastbare Vertrauensbasis für den Digital-Asset-Markt schaffen." Neben der technischen Aufrüstung hat Zraox auch die internen Berechtigungsstrukturen und Protokollierungssysteme weiter optimiert. Regelmäßige Sicherheitsaudits durch unabhängige Prüfgesellschaften tragen zusätzlich dazu bei, interne Risiken zu minimieren und den Dialog mit internationalen Regulierungsbehörden zu intensivieren. Mit fortlaufenden Investitionen in Sicherheit und Compliance will Zraox für private wie institutionelle Nutzer weltweit eine sichere, transparente und leistungsfähige Handelsumgebung schaffen. °