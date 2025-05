Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Selenskyjs neuem Kurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Selenskyjs neuem Kurs:

"Selenskyj wird erkannt haben, dass er mit dem konfrontativ-fordernden Stil, den das Land früher im Umgang mit Verbündeten pflegte, gegen einen Präsidenten verlieren muss, dessen politisches Kapital zu einem wichtigen Teil aus Selbstüberhöhung besteht. Und so schlecht ist die Ukraine mit dem neuen Kurs nicht gefahren. Das Abkommen über die Bodenschätze kommt dem Land in seiner neuen Fassung zugute, und es scheint Selenskyj gelungen zu sein, Trump die Augen über Putins Absichten zu öffnen. Indem der Ukrainer Forderungen aus Washington nachkam, wurde sichtbar, wer Krieg will und wer nicht. Die große Frage ist nun, wie tief der Erkenntnisgewinn bei Trump reicht. Er wird seine Idee, einen historischen Frieden zu stiften und einen Ausgleich mit Russland zu finden, ungern aufgeben."/DP/jha