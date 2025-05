Büro: Ex-US-Präsident Biden hat aggressive Form von Prostatakrebs

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der ehemalige US-Präsident Joe Biden ist an Krebs erkrankt.

Bei dem 82-Jährigen sei eine "aggressiven Form" von Prostatakrebs diagnostiziert worden, der sich auch in den Knochen ausgebreitet habe, teilte Bidens Büro am Sonntag mit. Derzeit würden die Behandlungsmöglichkeiten mit den Ärzten geprüft. "Obwohl es sich um eine aggressivere Form der Krankheit handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein, was eine wirksame Behandlung ermöglicht", hieß es.

Biden hatte das Amt des Präsidenten von 2021 bis vor wenigen Monaten inne. Er hatte seine Kandidatur für eine Wiederwahl im Juli letzten Jahres nach einer schwachen Leistung in einer TV-Debatte mit dem republikanischen Kandidaten Donald Trump beendet. Vizepräsidentin Kamala Harris übernahm die Kandidatur der Demokraten, verlor aber im November gegen Trump, der das Amt im Januar antrat.

