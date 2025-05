China: Industrieproduktion überzeugt - Einzelhandelsumsatz enttäuscht

PEKING (dpa-AFX) - In China ist die Industrieproduktion im April, also dem ersten Monat des eskalierenden Handelskonflikts mit den USA, stärker gestiegen als erwartet. Die Produktion der Industriebetriebe habe im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent angezogen, teilte das chinesische Statistikamt am Montag in Peking mit. Damit verlangsamte sich das Wachstum im Vergleich zum Vormonat etwas, lag aber über den Erwartungen der Volkswirte. Die von Bloomberg befragten Experten hatten mit einem Plus von 5,7 Prozent gerechnet. Schwächer als erwartet fiel im April dagegen der Umsatz im Einzelhandel aus. Dieser legte lediglich um 5,1 Prozent und damit 0,8 Prozentpunkte weniger als noch im März. Hier hatten Volkswirte mit einem stärkeren Anstieg gerechnet. Auch die Sachinvestitionen enttäuschten./zb/stk