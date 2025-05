EQS-News: PL BioScience und DewCell unterzeichnen LOI zur gemeinsamen Entwicklung künstlicher humaner Blutplättchen für skalierbare Zellkulturmedien ohne tierische Bestandteile

EQS-News: PL BioScience GmbH / Schlagwort(e): Vereinbarung

PL BioScience und DewCell unterzeichnen LOI zur gemeinsamen Entwicklung künstlicher humaner Blutplättchen für skalierbare Zellkulturmedien ohne tierische Bestandteile



19.05.2025 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PL BioScience und DewCell unterzeichnen LOI zur gemeinsamen Entwicklung künstlicher humaner Blutplättchen für skalierbareZellkulturmedien ohne tierische Bestandteile

PL BioScience und DewCell Biotherapeutics unterzeichnen einen Letter of Intent (LOI) über die Entwicklung und Lieferung künstlicher humaner Blutplättchen

Ziel der Zusammenarbeit ist die Unterstützung einer skalierbaren Produktion xenofreier Zellkulturmedien zur Deckung der steigenden regulatorischen und marktbedingten Nachfrage in der Zell- und Gentherapieentwicklung

Vereinbarung baut auf einem zuvor unterzeichneten Memorandum of Understanding auf und vertieft die strategische Partnerschaft mit dem koreanischen Biotech-Unternehmen DewCell

Aachen, 19. Mai 2025 – PL BioScience GmbH, ein deutsches Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Plättchenlysat (HPL) für die Zellexpansion spezialisiert ist, gab heute die Unterzeichnung eines Letter of Intent (LOI) mit dem koreanischen Biotech-Unternehmen DewCell Biotherapeutics über die Lieferung von Rohmaterial künstlicher Blutplättchen bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird DewCell Chargen künstlicher Blutplättchen für die künstliche HPL-Lösung von PL BioScience liefern und damit die Fähigkeit des Unternehmens stärken, die weltweit steigende Nachfrage nach hochwertigen, tierfreien Zellkulturmedien zu bedienen.

„Durch die Kombination der bahnbrechenden Technologie für künstliche humane Blutplättchen von DewCell mit der fortschrittlichen Fertigungskompetenz von PL BioScience wollen wir leistungsstarke synthetische, völlig tierfreie Zellkulturmedien liefern, die neue Maßstäbe für die Branche setzen werden“, sagte Jungsoo Park, Vice President Marketing und Sales von PL BioScience. „Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Ablösung herkömmlicher Produkte tierischen Ursprungs.“

Globale Aufsichtsbehörden – darunter die FDA (US-amerikanische Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde), die EMA (Europäische Arzneimittelagentur), die WHO (Weltgesundheitsorganisation) und die PMDA (japanische Arzneimittelbehörde) – treiben den Übergang zu Produkten ohne tierische Bestandteile in der Zelltherapie und Impfstoffherstellung voran. Das erklärte Ziel ist es, die Produktsicherheit zu verbessern, die Qualität zu sichern und ethische Aspekte stärker zu berücksichtigen.

Infolgedessen nimmt die Verwendung von Plättchenlysat, das hohe Konzentrationen an Wachstumsfaktoren aus humanen Blutplättchen enthält, zu und findet insbesondere als wichtiger Bestandteil für die Herstellung von zellbasierten Arzneimitteln Beachtung.

„Diese Vereinbarung zeigt das industrielle Potenzial der künstlichen Blutplättchen-Technologie“, fügte Minwoo Lee, CEO von DewCell Biotherapeutics, hinzu. „Unser Ziel ist es, über Forschungsanwendungen hinauszugehen und in die GMP-konforme Herstellung und klinische Anwendung zu expandieren.“

DewCell produziert künstliche Blutplättchen mithilfe eines Systems, das Stammzellen zu Megakaryozyten differenziert und für die skalierbare Blutplättchenproduktion optimiert.

Dieser Letter of Intent folgt auf die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding am 27. März, die den Grundstein für eine enge Zusammenarbeit bei der Entwicklung des weltweit ersten künstlichen Plättchenlysats legt, um der weltweit steigenden Nachfrage nach tierfreien Zellkulturmedien gerecht zu werden.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Jungsoo Park (Vice President), Hatim Hemeda (CEO) und Christian Wilkes (CFO) von PL BioScience sowie Minwoo Lee (CEO) und Chihwa Kim (CTO) von DewCell teil.

Über humanes Plättchenlysat:

Humanes Plättchenlysat (HPL) ist ein innovatives Nährmedium für die Zellkultur, das aus menschlichem Blut gewonnen wird. Es kann zur Unterstützung des Wachstums und der Expansion von Zellen in der Forschung und klinischen Entwicklung verwendet werden, insbesondere bei Anwendungen in der Zelltherapie, Stammzellproduktion und regenerativen Medizin. Natürliches HPL wird aus gespendeten menschlichen Blutplättchen hergestellt, die nicht mehr für Transfusionen geeignet sind und andernfalls entsorgt werden würden – was es zu einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Alternative zu herkömmlichen Zellkulturzusätzen macht. Eine neuartige, vollständig künstliche Alternative auf Basis von im Labor gezüchteten Blutplättchen wurde von PL BioScience mit firmeneigener Technologie entwickelt, um die zukünftige Versorgung sicherzustellen.

HPL liefert für die Zellkultur wichtige Wachstumsfaktoren und Nährstoffe, die eine gesunde, robuste Zellvermehrung fördern. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten wie fetalem Kälberserum (FKS), das von ungeborenen Kälbern gewonnen wird, liefert HPL konsistentere Ergebnisse beim Zellwachstum, ist frei von tierischen Krankheitserregern und entspricht der steigenden Nachfrage nach tierfreien und ethisch verantwortungsvollen Laborpraktiken.

ELAREM™, die Produktreihe der xenofreien HPL-Nährmedien von PL BioScience, kann von der Forschung im Frühstadium bis zur Herstellung zellbasierter Therapien unter GMP-Bedingungen (Good Manufacturing Practice) für die Behandlung von Patienten eingesetzt werden.

Über PL BioScience:

Die PL BioScience GmbH, ein Life-Science-Unternehmen mit Sitz in Aachen, ist auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Plättchenlysat (HPL) spezialisiert. Das Unternehmen hat eine proprietäre Technologie entwickelt, um HPL vollständig künstlich herzustellen und in Zukunft eine vollständig im Labor erzeugte, skalierbare Versorgung mit HPL zu ermöglichen.

PL BioScience bietet derzeit ein Komplettportfolio von natürlichen HPL-Produkten aus Spenderblut an, die an verschiedene Anwendungsfälle angepasst sind. Von der akademischen und präklinischen Forschung bis hin zu Zelltherapien und der biopharmazeutischen Produktion ermöglicht ELAREM™ einen nahtlosen Transfer von Durchbrüchen in der regenerativen Medizin - vom Labor bis hin zu behandlungsbedürftigen Patienten. Mit ELAREM™ Ultimate-FD PLUS stellt PL BioScience das einzige weltweit patentierte, gamma-bestrahlte HPL-Produkt her.

Weitere Informationen zu PL BioScience und den ELAREM™-Produkten finden Sie unter: www.pl-bioscience.com

Über DewCell

DewCell ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen aus Korea, das sich auf die Entwicklung künstlicher Blutplättchen für Bluttransfusionen spezialisiert hat. DewCell wurde im Oktober 2021 von CEO Minwoo Lee gegründet, der über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung neuer Medikamente bei Unternehmen wie Nokdu Pharmaceutical Co., Ltd., Handok Co., Ltd. und First Biotherapeutics Co., Ltd. verfügt und einen starken Hintergrund in der Forschung und Entwicklung sowie im Management von Biotech-Startups in der Frühphase mitbringt. Die geschäftsführende Direktorin Chihwa Kim, erfahren im Bereich der pharmazeutischen Forschung, hat die Entwicklung neuer Medikamente am Mokam Life Science Research Institute, bei Nokdu Pharmaceutical Co., Ltd. und Haple Science Co., Ltd. geleitet.

Kontakt:

Dr. Hatim Hemeda, CEO

PL BioScience GmbH

+49(0)24195719-100

info@pl-bioscience.com

Medienkontakt:

MC Services AG

Raimund Gabriel, Dr. Regina Lutz

+49 (0)89 210 228 0

US: Catherine Featherston

+1-203-444-4393

plbioscience@mc-services.eu

19.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2140758 19.05.2025 CET/CEST