EQS-News: Pyrum Innovations AG und Thermo Lysi SA unterzeichnen Engineering-Vertrag über rund zwei Millionen Euro

Pyrum Innovations AG und Thermo Lysi SA unterzeichnen Engineering-Vertrag über rund zwei Millionen Euro



19.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Pyrum Innovations AG und Thermo Lysi SA unterzeichnen Engineering-Vertrag über rund zwei Millionen Euro

Erster Engineering-Vertrag nach Erteilung einer Baugenehmigung

Vertrag zur Anfertigung des Detail-Engineerings in Höhe von 2,2 Mio. Euro

Dillingen / Saar, 19. Mai 2025 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) und Thermo Lysi SA haben einen Engineering-Vertrag in Höhe von 2,2 Mio. Euro unterzeichnet. Der Vertrag markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen, da es sich um den ersten Engineering-Vertrag handelt, der nach der Erteilung der Baugenehmigung eines Werks abgeschlossen wurde. Pyrum wird nun mit dem Detail-Engineering der geplanten Anlage beginnen, das voraussichtlich sechs Monate in Anspruch nehmen wird. Parallel dazu führt Thermo Lysi SA derzeit Finanzierungsgespräche, darunter auch Gespräche über eine EU-Förderung, die einen Teil der Gesamtkosten abdecken könnte. Beide Unternehmen haben beschlossen, das Detail-Engineering bereits vor Abschluss der finalen Finanzierungsentscheidung anzustoßen, um die nächsten Schritte der Projektentwicklung gezielt vorzubereiten.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Wir freuen uns, dass das Projekt in Griechenland in die nächste Phase übergeht. Es ist ein bedeutender Schritt, und wir sind stolz darauf, dass unsere Technologie dazu beitragen wird, das griechische Altreifenentsorgungssystem zu entlasten.“

Thermo Lysi SA hat Anfang Januar 2025 die Genehmigung zum Bau einer Pyrum-Anlage zur Verwertung von Abfällen mittels Pyrolyseverfahren erhalten. Nach Erstellung der Detailplanung wird das international tätige griechische Bauunternehmen Archirodon die erstellten Unterlagen an das griechische Recht anpassen. Das Recyclingwerk wird auf einem Grundstück etwa 140 km nördlich von Athen in der Region Livanates entstehen. Pyrum plant, sich mit einem Anteil von 15 % am Eigenkapital der Projektgesellschaft zu beteiligen. Beide Unternehmen gehen derzeit davon aus, dass die Projektvorbereitungen des ersten gemeisamen Werks 2025 beginnen werden.





Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht Altreifen und Kunststoffe nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig sowie nachhaltig und erneuerbar. Pyrum wurde bereits mehrfach für seine innovativen Lösungen ausgezeichnet und forscht auch weiter nach potenziellen Abfallströmen.

www.pyrum.net



Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com



Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

19.05.2025 CET/CEST

