EU und Großbritannien wollen Jugendaustausch erleichtern

London/Brüssel (Reuters) - Großbritannien und die Europäische Union haben sich auf Verhandlungen über ein Abkommen geeinigt, das jungen Menschen das Leben und Arbeiten auf dem europäischen Kontinent erleichtern soll.

Dies ist Teil einer umfassenden Neugestaltung der Beziehungen zwischen beiden Seiten. Laut einem Dokument, das Reuters am Montag einsehen konnte, soll das sogenannte "ausgewogene Jugenderfahrungsprogramm" jungen Menschen aus Großbritannien und der EU ermöglichen, für einen begrenzten Zeitraum im jeweils anderen Gebiet zu arbeiten, zu studieren, freiwillig tätig zu sein oder zu reisen.

"Die Europäische Kommission und das Vereinigte Königreich sollten auf ein ausgewogenes Jugenderfahrungsprogramm zu gemeinsam vereinbarten Bedingungen hinarbeiten", heißt es in dem Dokument. "Es sollte einen speziellen Visumspfad bieten und sicherstellen, dass die Gesamtzahl der Teilnehmer für beide Seiten akzeptabel ist." Der Plan ist Teil einer breiteren Neuausrichtung der Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU, die auch die Felder Handel und Verteidigung umfasst und die bedeutendste Neuausrichtung seit dem Brexit darstellt. Das Abkommen soll am Montag bei einem Gipfel in London unterzeichnet werden.

Noch vor einigen Monaten hatte die britische Regierung die Forderungen der EU nach einem Jugendmobilitätsabkommen abgelehnt. Sie argumentierte, dies käme der Wiederherstellung der Freizügigkeit innerhalb der EU zu nahe – eine Praxis, die Großbritannien mit dem EU-Austritt 2020 beendete.

