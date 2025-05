Zwei Züge pro Bahnsteig am Hauptbahnhof Frankfurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - An mehreren Bahnsteigen am Frankfurter Hauptbahnhof können nun zwei Züge gleichzeitig halten. Dies sei aufgrund neuer Signale möglich, teilt die Deutsche Bahn mit. Sie unterteilten die Bahnsteige in zwei Abschnitte. Dadurch könne auch ein langer Zug in zwei kürzere Züge mit verschiedenen Zielen aufgeteilt werden.

Die Änderung gilt für die Bahnsteige 10, 11, 14, 15, 16 und 17. "Dieses Plus an Flexibilität ermöglicht neue Fahrplankonzepte", erklärte das Unternehmen. Auch könne der Zugverkehr nun insgesamt besser und effizienter organisiert werden.

Zusätzliches Gleis geplant

Dazu soll auch ein neues Gleis 25 gebaut werden. Im Herbst werde für das Vorhaben der Planfeststellungsbeschluss erwartet, erklärte die Bahn. Erste Vorbereitungen sollen im Januar 2026 beginnen, die Inbetriebnahme werde frühestens für das folgende Jahr erwartet.

Die Kapazitäten erhöhen soll ebenfalls das bereits bekannte Vorhaben eines Fernbahntunnels und einer neuen unterirdischen Station, die Bauarbeiten hierfür sollen Anfang der 2030er Jahre beginnen. Die Bahn erklärte, der Frankfurter Hauptbahnhof sei bundesweit der zweitgrößte, fast eine halbe Million Menschen seien dort täglich unterwegs./isa/DP/stw