GNW-News: SISCAPA und Biognosys kündigen strategische Zusammenarbeit an, um Komplettlösungen für die hochempfindliche gezielte Proteinquantifizierung bereitzustellen

^WASHINGTON und ZÜRICH, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SISCAPA Assay Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der hochempfindlichen Proteinquantifizierung, und Biognosys, ein Pionier auf dem Gebiet der Proteomik der nächsten Generation, gaben heute eine exklusive strategische Zusammenarbeit bekannt, um Biopharma-Kunden eine optimierte Komplettlösung für die hochempfindliche Proteinanalyse bereitstellen zu können: angefangen bei der frühen Erforschung von Protein-Biomarkern und Wirkstoffzielen bis hin zur gezielten Anreicherung und Proteinquantifizierung in präklinischen Studien und klinischen Prüfungen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit kann Biognosys sein Angebot an klinischem Biomarker-Monitoring und gezielten Proteomik- Services ausbauen und seine globalen Biopharma-Kunden mit translationalen und validierten Assays für klinische Studien unterstützen. Die TrueDiscovery-Plattform von Biognosys liefert tiefgreifende, zuverlässige proteomische Erkenntnisse über eine Vielzahl von Geweben und biologischen Flüssigkeiten, die es Kunden ermöglichen, neuartige Biomarker zweifelsfrei zu identifizieren. Diese Erkenntnisse können mithilfe der TrueSignature-Plattform von Biognosys nahtlos in zielgerichtete Assays umgesetzt werden. Diese Plattform verfügt über robuste operative Funktionalitäten und wurde bereits erfolgreich in der präklinischen Forschung und in klinischen Studien eingesetzt. Die Technologie von SISCAPA nutzt hochspezifische Antikörper in Verbindung mit Massenspektrometrie, um Zielpeptide anzureichern und zu quantifizieren. Auf diese Weise wird eine bisher unerreichte Sensitivität, Spezifität und Reproduzierbarkeit erreicht, selbst bei sehr komplexen biologischen Proben. Biognosys wird im Rahmen dieser Partnerschaft der bevorzugte Dienstleister für die Bereitstellung der bahnbrechenden Immuno-Anreicherungsverfahren von SISCAPA für Biopharma-Kunden. Dank dieser Zusammenarbeit kann Biognosys seinen Leistungsumfang erheblich erweitern und eine hochempfindliche, hochpräzise und skalierbare Proteinanalyse für das Monitoring klinischer Biomarker ermöglichen. Biopharma-Kunden profitieren nun von folgenden Vorteilen: * Ein einziger zuverlässiger Partner von der Biomarker- Erforschung bis hin zur klinischen Implementierung * Beschleunigte Entwicklungs- und Validierungszeiten für SISCAPA-Assays * Höhere Sensitivität und Spezifität für das Biomarker-Monitoring bei geringer Abundanz * Verbesserte Unterstützung für translationale Forschung und Assays für klinische Studien ?SISCAPA freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit dem hervorragenden Team von Biognosys. Ziel ist es, den Zugang zu den revolutionären Möglichkeiten der Protein-Massenspektrometrie zu vereinfachen - von der Entdeckung über die Entwicklung von Medikamenten bis hin zur Überwachung von klinischen Biomarkern. Durch die direkte Verknüpfung unserer Technologien können wir eine nahtlose Roadmap für das Verständnis von Protein-Biomarkern, Zielmolekülen und Medikamenten erstellen", so Dr. Leigh Anderson, CEO und Gründer von SISCAPA Assay Technologies. ?Biognosys hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Biopharma-Partnern von der Forschung bis zur klinischen Anwendung die fortschrittlichsten und robustesten Proteomik-Lösungen zur Verfügung zu stellen. Diese Zusammenarbeit mit SISCAPA bringt zwei Spitzenteams zusammen und ermöglicht einen echten End-to-End- Workflow für die hochempfindliche Proteinquantifizierung. Indem wir unsere Stärken zusammenführen, ermöglichen wir es unseren Kunden, die Entwicklung von Biomarkern zu beschleunigen und ihre Entdeckungen sicher in aussagekräftige klinische Erkenntnisse umzusetzen", sagte Dr. Oliver Rinner, CEO und Mitbegründer von Biognosys. Über SISCAPA Assay Technologies SISCAPA Assay Technologies ist auf die hochempfindliche Proteinquantifizierung mittels auf Massenspektrometrie basierender Workflows spezialisiert. Die innovative Plattform des Unternehmens ermöglicht Forschern und Klinikern Präzisionsmessungen, die für die Entwicklung von Biomarkern und die klinische Diagnostik unerlässlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.SISCAPA.com (http://www.siscapa.com/) Über Biognosys Biognosys ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich auf Proteomik-Dienstleistungen für F&E in der Frühphase bis hin zur Überwachung von Biomarkern in klinischen Studien spezialisiert hat. In Zusammenarbeit mit den innovativsten Biotech- und Pharmaunternehmen weltweit setzt Biognosys einzigartige, patentierte Technologien und hochauflösende Massenspektrometrie ein, um die Quantifizierung von Tausenden von Proteinen mit unübertroffener Präzision, Tiefe und Durchsatz zu ermöglichen. Biognosys verfügt über Laboratorien in der Nähe von Zürich (Schweiz) und Boston (Massachusetts) und verknüpft wissenschaftliche Kompetenz mit Proteomik der nächsten Generation, um die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen und die translationale und präklinische Forschung sowie klinische Studien für die Präzisionsmedizin zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.biognosys.com (http://www.biognosys.com/) Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Medienkontakte SISCAPA Assay Technologies Dr. Morty Razavi, Chief Operating Officer mrazavi@siscapa.com Biognosys Dr. Kristina Beeler, Chief Product Development and Marketing Officer kristina.beeler@biognosys.com (mailto:kristina.beeler@biognosys.com) °