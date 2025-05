Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Vier-Tage-Woche

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Vier-Tage-Woche:

"Wie wollen die Menschen arbeiten? Diese Frage haben sich während der Corona-Pandemie viele gestellt. Bis heute wird weiter diskutiert. 'Mehr Homeoffice' war eine Antwort. Doch seit einigen Jahren wünschen sich immer mehr Arbeitnehmer auch mehr zeitliche Flexibilität. Die Bundesregierung will nun angehen, was die Union schon seit Längerem fordert: Die veralteten, starren Arbeitszeitgesetze sollen gelockert werden. Gewerkschaften haben Bedenken. Doch ihr Beharren auf historisch Bewährtem bedenkt nicht die Lebenswirklichkeit der meisten Arbeitnehmer. Die geteilte Kinder- und Seniorenbetreuung ist längst vielfach gelebter Alltag. Dort, wo das nicht so ist, muss es schnell zu ändern sein. Wichtig ist auf jeden Fall: Die Menschen sollten die Freiheit haben, ihr Leben in Abstimmung mit ihrem Arbeitgeber so zu gestalten, wie es die jeweiligen Umstände erfordern."/yyzz/DP/he